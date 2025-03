YouTube cambia strategia sugli annunci pubblicitari

A partire dal 12 maggio, YouTube introdurrà un nuovo sistema per gestire la pubblicità nei video. L’obiettivo è quello rendere gli annunci meno invadenti, evitando che interrompano scene in movimento o frasi a metà. Il nuovo algoritmo analizzerà i contenuti per individuare i momenti in cui l’attenzione dello spettatore cala naturalmente. Come, ad esempio, durante una pausa nel discorso o una transizione tra scene. In questo modo, la visione risulterà più fluida e meno disturbata dalle interruzioni pubblicitarie.

YouTube: più qualità per gli utenti, ma quali effetti sui creatori?

Questa novità riguarda i video futuri e quelli già presenti sulla piattaforma. YouTube applicherà il nuovo sistema anche ai contenuti più datati che avevano solo interruzioni manuali. I creatori di contenuti avranno però la possibilità di disattivare questa funzione, mantenendo il pieno controllo sulla pubblicità nei loro video. Oltre a lasciare che l’algoritmo gestisca tutto in automatico, gli youtuber potranno scegliere un approccio misto. Ovvero, selezionando manualmente alcuni punti di interruzione e lasciando che il sistema si occupi del resto.

Da un lato il cambiamento punta a migliorare l’esperienza degli spettatori. Dall’altro però potrebbe avere conseguenze sui guadagni degli youtuber. Il nuovo algoritmo potrebbe eliminare alcuni annunci piazzati strategicamente dai creatori, riducendo i loro introiti pubblicitari. Per affrontare questa possibile criticità, YouTube introdurrà uno strumento su YouTubeStudio. Il quale permetterà ai proprietari dei canali di monitorare le modifiche applicate ai propri video. Grazie a un riepilogo dettagliato, sarà più facile capire dove e come vengono inserite le interruzioni pubblicitarie.

Secondo uno studio condotto dalla piattaforma, questa nuova gestione degli annunci potrebbe portare a un aumento medio del 5% nei ricavi pubblicitari. L’effettivo impatto economico, però, dipenderà da diversi fattori. Tra cui il tipo di contenuti proposti e la reazione del pubblico alle nuove modalità di interruzione. Intanto, il cambiamento ha già suscitato discussioni tra i creator e gli utenti. Alcuni accolgono positivamente la modifica, sperando in un’esperienza più piacevole. Mentre altri temono che l’algoritmo possa ridurre il loro controllo sulla monetizzazione.