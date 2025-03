Sony: offerto credito PS Store agli utenti per il malfunzionamento di Natale

Lo scorso 24 dicembre il PlayStation Store ha accusato un errore di sistema che ha impedito gli utenti di riscattare i codici promozionali dei quali erano in possesso, tantissime persone hanno infatti accusato tale problematica che Sony ha riconosciuto e ovviamente poi risolto, nonostante la risoluzione del problema l’azienda giapponese non si è dimenticata di chi è risultato danneggiato da questo inconveniente e sembra proprio che abbia voluto apporre una soluzione coerente con il periodo durante il quale è sorto il problema, l’azienda infatti contattato chi è stato danneggiato la vigilia di Natale avvisandolo dell’arrivo di un bonus come credito sul PlayStation Store da poter spendere come preferisce.

Un credito da spendere

Effettivamente, gli utenti che non hanno potuto riscattare i propri voucher stanno ricevendo un accredito di 10 $ sul proprio account PlayStation Store da poter utilizzare nei propri acquisti, Sony sta avvisando gli utenti tramite una comunicazione che attesta: “Siamo a conoscenza che lo scorso 24 dicembre, un errore di sistema Ha impedito agli utenti di riscattare i propri codici voucher sul PlayStation Store, abbiamo identificato il tuo account come uno di quelli interessati da questo errore. Ci scusiamo dell’inconveniente e del disagio che ciò può aver causato e ti abbiamo fornito un credito di 10 $ per il tuo portafoglio, inoltre il tuo voucher è utilizzabile se non l’hai ancora fatto.”.

Ma non è finita qui, sembra infatti che Sony non si stia limitando a risarcire coloro che erano in possesso di un voucher e non l’hanno potuto utilizzare, infatti tutti gli utenti che durante quei momento hanno riscontrato il problema o il blocco del sistema stanno comunque ricevendo l’accredito di 10 $ nel loro portafogli digitale, segno che Sony non vuole stare a guardare troppo chi è stato danneggiato ma vuole risultare gentile con la propria community, se anche tu hai riscontrato questo problema, dunque dovresti ricevere il tuo credito direttamente nel tuo portafogli legato all’account.