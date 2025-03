Ops! Mobile porta la fibra ultraveloce: si navigherà fino a 2,5 Gbps

Dopo essersi fatto strada nel mondo della telefonia mobile, Ops! Mobile è pronto a cambiare marcia. Gli utenti ben presto potranno contare anche sulla fibra ottica siccome è stata stipulata una partnership con Open Fiber. La velocità sarà davvero alta, in quanto si spingerà fino a 2,5 Gbps.

L’acquisizione da parte di EEMS Italia del gestore virtuale sta cominciando a dare i suoi frutti. Sarà proprio questa novità a dare un boot decisivo al brand telefonico, il quale si appresterà a lottare con quelli più conosciuti e affermati. Non è da meno anche un altro aspetto: la diversificazione della propria offerta e la volontà di entrare in un settore molto competitivo come quello della connettività fissa.

Da operatore mobile a fornitore di servizi a 360°: Ops! Mobile alza il livello

Fino a ieri, Ops! Mobile si occupava esclusivamente di telefonia, con piani tariffari convenienti e una particolare attenzione al mercato delle eSIM internazionali. Con l’arrivo sotto il controllo di EEMS Italia, le cose sono cambiate rapidamente: prima l’espansione nel settore luce e gas con il lancio del brand Ops! Luce e Gas, e ora il passo decisivo verso il mercato della fibra ottica.

L’annuncio non è una sorpresa. La stessa EEMS Italia si era già premurata di comunicare lo scorso mese che era arrivato un accordo importante con Open Fiber. Ora che stanno per arrivare le prime offerte però tutto si sta per trasformare in realtà e all’insegna della Fiber To The Home, definita anche con la sigla FTTH.

Connessioni in fibra fino a 2,5 Gbps: cosa cambia per gli utenti

Grazie all’infrastruttura Open Fiber, Ops! Mobile potrà offrire connessioni in fibra pura con velocità fino a 2,5 Gbps, un netto passo avanti rispetto alle connessioni tradizionali. Ma la vera novità sta nell’approccio integrato: chi sceglierà Ops! potrà gestire in un’unica bolletta internet, mobile, luce e gas, semplificando tutto in un solo contratto.