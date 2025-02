Xiaomi: HyperOS 2.2 in fase di test e in rrivo su tanti modelli

Poco dopo aver rilasciato ufficialmente HyperOS 2.1 ora Xiaomi sta già lavorando alla sua diretta Erede, stiamo parlando della versione 2.2 che arriverà sugli smartphone che ovviamente la supportano, in base alle indiscrezioni circolate in rete all’interno dei laboratori di sviluppo di Xiaomi gli ingegneri stanno già conducendo dei test sull’ultima versione dell’interfaccia grafica su alcuni dispositivi di gamma, questi ultimi dovrebbero essere:

Xiaomi 15 (versione OS2.0.200.3)

Redmi K70 Ultra (versione OS2.0.200.3)

Xiaomi Pad 7 Pro (versione OS2.0.200.5)

Su quali smartphone arriverà

Al momento sappiamo veramente poco su questa nuova versione e non sappiamo nello specifico cosa porterà di nuovo a livello di funzionalità e caratteristiche, possiamo però ipotizzare su quali dispositivi vedremo il suo esordio che potrebbe essere verso la fine di marzo o l’inizio di aprile, i device coinvolti dovrebbero essere i seguenti:

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Flip

Redmi

Redmi K70 Ultra

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Dunque si tratta di dispositivi comunque di livello medio alto e non troppo indietro per quanto riguarda la data di uscita, allo stesso tempo nulla è deciso e magari Xiaomi potrebbe impegnarsi per garantire l’aggiornamento anche a dispositivi leggermente più indietro da un punto di vista dell’età, tutto ciò che possiamo fare e aspettare per capire in che direzione andrà l’azienda e se magari rilascerà qualche informazione in più sottoforma di dichiarazione o post sui social.

Ricordiamo che la versione 2.1 è stata rilasciata di recente ma solo per i dispositivi top di gamma della serie 14, in tutta probabilità Xiaomi estenderà l’arrivo e il supporto nel corso delle prossime settimane con giusto qualche miglioria e adattamento per gli altri smartphone, di conseguenza se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento probabilmente è solo questione di tempo.