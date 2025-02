HyperOS 2.1 rivoluziona l’esperienza utente su Xiaomi

Xiaomi ha avviato ufficialmente il rilascio di HyperOS 2.1. Ovvero un aggiornamento tanto atteso che porta numerose innovazioni per i suoi dispositivi. Xiaomi14 Ultra è il primo modello a ricevere l’update. Seguito presto da altri smartphone come Xiaomi13, Xiaomi13Pro, POCO F6, POCOX6 Pro, XiaomiMix Flip, Xiaomi14T Pro e Xiaomi13TPro. L’ innovazione introdotta mira a rendere il sistema operativo ancora più fluido, intuitivo e completo. Introducendo miglioramenti estetici e potenziamenti delle prestazioni.

HyperOS 2.1: un’interfaccia rinnovata e nuove funzionalità

Con HyperOS 2.1, Xiaomi ha riprogettato l’interfaccia della schermata principale. L’ azienda ha infatti lavorato per offrire un nuovo layout con griglia 4×6 quando la barra di ricerca è disattivata. Le animazioni sono state migliorate, rendendo l’esperienza d’uso più dinamica. Ora l’indicatore della modalità a schermo intero segue il movimento delle finestre in modo più naturale. Anche il Centro di Controllo ha ricevuto aggiornamenti importanti. Tra cui una sezione dedicata alla regolazione della luminosità della torcia e una notifica “spotlight” per segnalare la sua attivazione.

Ma le novità non si fermano qui. L’aggiornamento include anche miglioramenti alla Galleria, ora più intuitiva. Grazie anche ad un layout ottimizzato che permette di eliminare o nascondere gli elementi con una pressione prolungata. Anche il motore di ricerca interno è stato perfezionato, consentendo ricerche più precise basate su parole chiave, date e luoghi.

Esperienza gaming e connettività migliorate

HyperOS 2.1 introduce un’innovazione anche per gli appassionati di gaming, il Game Speed Booster aggiornato. Grazie a una nuova dashboard, ora è possibile monitorare in tempo reale le prestazioni in Game Turbo. Garantendo così un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Ancora, il sistema HyperConnect è stato perfezionato per rendere più semplice e veloce la connessione tra dispositivi Xiaomi, con interfacce più intuitive e reattive. Insomma, tale aggiornamento non solo introduce nuove funzionalità, ma rende l’intero sistema Xiaomi molto più efficiente e ben integrato.