Truffa phishing pericolosa: il messaggio di marzo svuota il conto subito

La truffa è servita anche quest’oggi. Gli utenti si stanno ritrovando ad affrontare un problema molto grave che è quello dei tentativi di inganno tramite e-mail. Nelle ultime settimane il fenomeno si sarebbe intensificato, facendo arrivare soprattutto un messaggio a più utenti in Italia che hanno provveduto a segnalarlo. In basso ci sono tutte le informazioni che servono per evitare il problema.

Truffa in corso a nome di Blockchain, Fate molta attenzione perché è così che vi fregano i soldi

Ormai è impossibile non trovare all’interno della propria e-mail una truffa scritta come se fosse un messaggio importantissimo al quale rispondere immediatamente. Questo è il caso del nuovo testo che purtroppo sta fregando gli utenti, facendogli credere di essere in difetto con la gestione delle loro criptovalute. In basso potete trovare il messaggio per esteso in modo da poterlo identificare facilmente nel caso in cui dovesse arrivarvi:

“Sono Sara Muller ,le scrivo dalla societa Blockchain.com

Blockchain Consulting-Pro

In collaborazione con BCE e CONSOB/FCA stiamo facendo delle verifiche dell’attività del trading svolta non regolarmente. La stiamo contattando in quanto nell’ultimo periodo sono stati aperti dei conti a suo nome su vari Exchange di cripto valute. Sono avvenute delle movimentazioni di denaro per acquistare e vendere varie criptomonete equivalenti a cifre importanti. Essendo movimenti particolari e di cifre di svariate migliaia di Euro avremo il bisogno di prendere un appuntamento telefonico con lei. Per motivi di sicurezza stiamo analizzando e verificando per capire se è stato lei ad eseguire i movimenti in criptomonete. Se ha qualche prova delle trasferte che ha fatto li può inviare su questa mail per fare una verifica più dettagliata.

Nel caso non sapesse nulla in merito, possiamo dare tutte le informazione necessarie.

In attesa di una sua gentile risposta porgo

Cordiali Saluti

Sara Muller

Technical Expert e Partner di Blockchain Blockchain Consulting-Pro

Blockchain.com

Blockchain Consulting-Pro️“.