Truffa difficile da scoprire: il messaggio nasconde un inganno che porta via i soldi

Diversi testi entrano a far parte della vita degli utenti improvvisamente con una semplice e-mail che talvolta può rivelarsi una truffa. In queste ore si sta aggirando all’interno delle caselle di posta elettronica un messaggio molto particolare che potrebbe portar via sia i soldi che i dati personali. In basso ci sono tutte le informazioni, ma le raccomandazioni sono sempre le stesse: fate molta attenzione a testi del genere.

Truffa in corso: ecco i vari testi che mettono in difficoltà gli utenti e li fregano

Come si può vedere il messaggio fa credere di aver beccato un codice sconto presso uno dei negozi più importanti nel mondo della cosmetica. La truffa agisce proprio in questo modo, ecco il testo completo:

“CONGRATULAZIONI!!

Sei stato scelto/a per ricevere un regalo.

Leau de parfum Hypnotic di Dior!

Per poter richiedere il tuo premio, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande riguardanti la tua esperienza.

INIZIA IL SONDAGGIO

Il vostro codice univoco:

#SEPH“.

C’è anche un’altra truffa che purtroppo fa credere alle persone di aver avuto diritto a scegliere una nuova offerta in fibra ottica di TIM. In basso c’è il testo:

“PROMO ONLINE FISSO

Scegli la Fibra Fibra ultraveloce di TIM

RICHIEDI SUBITO CON ZERO COSTI DI ATTIVAZIONE

OFFERTA VALIDA PER NUOVI CLIENTI

Connetti la tua casa con la Fibra Fibra

fino a 2,5 Giga.

Download

Download fino a 2,5 Gbps

Attivazione

Attivazione inclusa

Rete

La Rete più Grande d’Italia

NON HAI ANCORA LA LINEA TIM?

QUESTA OFFERTA È DEDICATA A TE!

SCOPRI L’OFFERTA

offerta valida solo per pochi giorni

Tim Vision

Immergiti in una visione fluida e definita degli eventi in live streaming e dei contenuti on demand grazie alla funzionalità di ottimizzazione della connettività del TIMVISION box.

NON HAI ANCORA LA LINEA TIM?

QUESTA OFFERTA È DEDICATA A TE!

SCOPRI L’OFFERTA

offerta valida solo per pochi giorni“.