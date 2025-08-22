NewsOfferteVolantini

Expert: SUPER OFFERTE TECH per scuola e maxi divertimento

Vieni da Expert e scopri gadget, laptop e smartphone che renderanno la scuola e il tempo libero più smart e divertenti

scritto da Rossella Vitale
Expert: SUPER OFFERTE TECH per scuola e maxi divertimento

Expert ha tutto quello che serve per sentirsi al top. E poi, diciamocelo, chi non ama curiosare tra console, auricolari wireless e TV che ti catapultano nel cinema di casa? Lo store è dinamico, colorato, pieno di energia e soprattutto pieno di tecnologia pronta a stupire. Non devi essere un esperto per goderti la shopping experience: basta un po’ di entusiasmo e voglia di scoprire. Ogni prodotto ha la sua storia e la sua magia e da Expert è impossibile non innamorarsene. In più, le offerte? Beh, sono la ciliegina sulla torta: prezzi che fanno sorridere e prodotti che fanno sognare.

Promozioni extra speciali e device di ogni tipo da Expert

Tra le chicche imperdibili c’è la Nintendo Switch Lite al prezzo super stracciato da Expert di appena 199,90 euro e il suo mondo di avventure con Animal Crossing: New Horizons a 49,90 euro. Sul fronte laptop, HP 15-fd0104nl con Intel® Core™ i5, 16GB RAM, 512GB SSD e FHD alla bellezza di soltanto 499 euro e il suo gemello HP 15-fc0091nl con AMD Ryzen 5 solo da Expert al prezzo favoloso di 469 euro. Gli amanti degli smartphone possono puntare sullo Xiaomi Redmi Note 14 8GB/256GB a 199,90 euro o sul potente Samsung Galaxy A56 5G 8+256GB a 429,90 euro. Per il salotto o la scrivania, Hisense TV QLED 50″ 4K Ultra HD ora soltanto da Expert a 349 euro, il Dyson V15 Detect Absolute New a 599 euro, il Logitech G435 Lightspeed Wireless Gaming Headset Black a 49,90 euro e il super affidabile Acer Desktop Aspire XC XC-1785 Nero a 549 euro. Ogni dispositivo Expert è pensato per semplificarti la vita, aiutarti a studiare meglio o trasformare il tuo relax in puro divertimento.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.