Null, la maledizione del cognome che manda in tilt i computer

Nell’era digitale, alcuni cognomi possono diventare una vera e propria maledizione. È il caso di chi si chiama “Null”, un cognome piuttosto diffuso in alcune parti del mondo, ma che in informatica indica un valore inesistente o non valido. Il risultato è che alcuni siti web bloccano l’accesso, ci sono sistemi che cancellano gli account per errore e servizi clienti che non riescono a trovare i dati degli utenti.

Un problema che potrebbe sembrare assurdo, ma che per molte persone è un incubo quotidiano.

Quando il nome diventa un errore di sistema

Sarebbe da prendere in esame il caso di una designer di abbigliamento della città di Burbank. Il suo nome è Nontra Null e a quanto pare ha scoperto quanto possa essere complicato avere questo cognome. La semplicità del cognome del marito l’ha spinta a cambiare il suo da nubile, ma non sapeva di fronte a cosa stava per trovarsi. I sistemi informatici erano soliti rifiutarlo sistematicamente.

Nel 2014, per esempio, ha rischiato di perdere un matrimonio in India perché il sito del consolato continuava a segnalare un errore quando provava a richiedere il visto. Il sistema non riconosceva il suo cognome e non le permetteva di completare la procedura.

Situazioni simili capitano anche a Jan Null, meteorologo di 75 anni, che ha dovuto modificare il suo cognome nei moduli online inserendo un’iniziale per evitare problemi con prenotazioni e pagamenti. Morgan Null, avvocata di Pittsburgh, si è vista negare la cancellazione del suo servizio internet perché, secondo il sistema del provider, il suo account non esisteva, nonostante avesse pagato regolarmente le fatture per mesi.

Un errore informatico che vale miliardi

Il motivo di questa bizzarra situazione va cercato in una decisione presa circa sessant’anni fa. Un informatico britannico, lavorando ai primi linguaggi di programmazione, decise di usare la parola “null” per indicare un valore assente o inesistente. Quello che non aveva considerato è che “Null” fosse anche un cognome reale.

Lo stesso programmatore, anni dopo, ha definito questa scelta “un errore da un miliardo di dollari”, perché ha causato problemi infiniti nei sistemi informatici di tutto il mondo.

Se vi chiamate Null, ecco come fare

Chi porta questo cognome ha dovuto trovare modi creativi per aggirare gli ostacoli. Alcuni inseriscono un trattino nel cognome, altri usano un secondo nome o il cognome da nubile. Anche così, però, non è sempre facile evitare disagi.

E non sono solo le persone con il cognome “Null” a incappare in problemi simili. Uno dei casi più assurdi riguarda Joseph Tartaro, che ha avuto centinaia di multe dopo aver scelto una targa personalizzata con la scritta NULL.

L’idea sembrava geniale: sperava che i sistemi informatici la interpretassero come “nessun valore” e gli evitassero multe. Peccato che sia successo l’esatto opposto: un bug ha attribuito a lui tutte le multe senza targa assegnata, portandolo a ricevere centinaia di notifiche di infrazione.