Spusu, offerte FAVOLOSE per tutto il mese di marzo

Siamo ufficialmente approdati nel mese di marzo 2025. Questo significa che i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano modificheranno oppure prorogheranno il proprio catalogo di offerte mobile. Tra questi, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco comunicato di aver prorogato la disponibilità del suo catalogo. Questo comprende delle offerte davvero favolose e a basso costo.

Spusu proroga per tutto il mese di marzo il suo super catalogo di offerte

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco prorogato la disponibilità del suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato, queste offerte rimarranno a disposizione degli utenti per addirittura un altro mese. In particolare, secondo quanto riportato in rete, le offerte in questione rimarranno disponibili sul sito ufficiale dell’operatore fino al 31 marzo 2025.

Tra queste, è stata prorogata la disponibilità anche di due offerte davvero strepitose. Ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Si tratta di due offerte pensate per chi vuole una quantità esagerata di giga per navigare. Entrambe le offerte includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 sms verso tutti i numeri e 1000 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.

Spusu 150 XL include poi 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ ad un costo di 5,98 euro per il rinnovo mensile. Spusu 150 XL 5G, invece, include 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a 7,89 euro al mese. Rimangono poi disponibili all’attivazione anche le altre offerte dell’operatore, comprese quelle più convenienti con un costo di partenza di appena 3,98 euro al mese. Quest’ultima è l’offerta mobile denominata Spusu 1. Qui sono inclusi 100 minuti per chiamare i numeri fissi e mobile nazionali e internazionali, 100 sms verso tutti e 1 GB di traffico dati.