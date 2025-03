Peugeot, la 208 GTi potrebbe davvero tornare

I dirigenti del marchio francese Peugeot stanno valutando un possibile ritorno, stando alle dichiarazioni Alain Favey, rispondendo ad alcune domande al termine dell’E-Lion Day 2025, sembra che l’intento sia quello di rilanciare la Peugeot 208 GTi. Quando gli hanno chiesto del suo potenziale ritorno, il numero uno del marchio francese ha risposto che è molto ansioso di collegare il marchio Peugeot e ciò che rappresenta il suo passato, alla sua eredità.

Ad oggi un piano concreto non c’è, fortunatamente le parole del nuovo CEO di casa Peugeot fanno capire che c’è la volontà di tornare a guardare al passato della casa e questo significa far tornare sul mercato anche le macchine più coraggiose, che però, erano tanto piaciute. Ovviamente, il marchio francese dovrà pure valutare la fattibilità, soprattutto economica, del progetto ma era da tempo, comunque, che circolavano voci della possibilità del ritorno del marchio GTi tanto che già alcuni designer si sono affrettati a mostrare come potrebbe apparire una 208 GTi.

Le parole di Alain Favey, nuovo CEO di casa Peugeot

Sono molto, molto ansioso di collegare il marchio Peugeot e ciò che rappresenta al suo passato, alla sua eredità, in ogni senso. Quindi guarderemo indietro a ciò che è l’eredità del marchio e vedremo in che misura può essere adattata al mondo moderno. Non escludiamo nulla, certamente non escludiamo il badge GTi.

L’ultima volta che abbiamo visto il logo GTi su una 208 era il 2019, in occasione della sua seconda generazione, la vera ultima volta di Peugeot però risale alla 308 GTi uscita nel 2021. Ovviamente aspettiamo maggiori notizie nei prossimi mesi. La prossima generazione della Peugeot 208 attesa per il prossimo anno poggerà sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis, motivo per il quale l’eventuale nuova GTi sarà solo elettrica.

Guardando al passato recente del gruppo Stellantis, vediamo come hanno lanciato versioni più sportive dei loro modelli elettrici. Alfa Romeo Junior Veloce o alla Lancia Ypsilon HF sono i due esempi “italiani” a noi più cari. L’ultimo esempio di ciò riguarda la FIAT 600 elettrica, proposta in una versione più sportiva con il debutto della nuova Abarth 600e. Le loro specifiche tecniche possono fornire un primo indizio su quello che potrebbe proporre un’eventuale nuova Peugeot 208 GTi.