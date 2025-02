Stellantis e BYD siglano un nuovo accordo? Ecco i dettagli

Stellantis sta ridefinendo la sua strategia. Ciò al fine di consolidare la propria posizione nel settore dei veicoli elettrici (EV). Con un’attenzione particolare ad accessibilità e sostenibilità, il gruppo ha avviato una nuova fase. Quest’ultimo ruota attorno alla produzione e alla fornitura di batterie avanzate. Al centro di tale evoluzione vi è la possibilità di una partnership con BYD. Il colosso cinese è noto per la produzione di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP).

Nuova possibile collaborazione tra Stellantis e BYD

Le batterie LFP rappresentano una soluzione sempre più ambita nel settore automotive. Ciò grazie al loro mix vincente di costi contenuti, durata e sicurezza. A differenza delle batterie tradizionali NMC (Nichel-Manganese-Cobalto), le LFP eliminano la necessità di materiali costosi e rari. Rendendo la loro produzione più economica e sostenibile. Stellantis intende integrare tale tecnologia nella piattaforma Smart Car, destinata a modelli come Citroën e-C3, Opel Frontera e Fiat Grande Panda.

La collaborazione con BYD consentirebbe al gruppo di accelerare la transizione. Ciò dirigendosi anche verso una gamma di auto elettriche più ampia. Tale approccio si inserisce in una visione strategica volta a democratizzare l’elettrificazione. Sfidando marchi come Volkswagen e Renault, che non lanceranno alternative competitive prima del 2026. Citroën, in particolare, ha già annunciato il lancio entro fine anno di una versione entry-level della e-C3 con batteria LFP da 200 km di autonomia. Ciò con un prezzo competitivo di 19.900 euro. Suddetto modello rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di EV economici nel mercato UE.

Se confermata, la partnership con BYD posizionerebbe Stellantis in una posizione di vantaggio. Ciò non solo nell’abbassamento dei costi, ma anche nel consolidamento della sua rete di approvvigionamento. In un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione, la capacità di offrire modelli competitivi e accessibili potrebbe diventare il principale fattore di successo. Stellantis dimostra di voler essere non solo parte della transizione ecologica, ma anche protagonista attiva.