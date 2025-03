Trapelati i prezzi europei del Google Pixel 9a: ecco quanto costerà in Italia

Recenti indiscrezioni hanno rivelato i prezzi del prossimo smartphone di fascia media di Google, il Pixel 9a, per il mercato europeo. Secondo le informazioni disponibili, il dispositivo sarà disponibile in due varianti: una con 128 GB di memoria interna al prezzo di 549 euro e un’altra con 256 GB a 649 euro. Questi prezzi sono in linea con quelli del precedente Pixel 8a, con un aumento di 50 euro per la versione da 256 GB rispetto al modello precedente.

Specifiche tecniche attese

Il Pixel 9a dovrebbe presentare un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo una visualizzazione fluida e reattiva. La dotazione di 8 GB di RAM garantirà prestazioni adeguate per le applicazioni quotidiane. Sul retro, si prevede una doppia fotocamera composta da un sensore principale da 48 megapixel e un secondario da 13 megapixel, mentre la batteria avrà una capacità di 5.100 mAh, assicurando una buona autonomia. Nel mercato degli smartphone di fascia media, il Pixel 9a si posizionerà in una fascia di prezzo competitiva. Sarà più economico rispetto all’iPhone 16e di Apple e al Galaxy S24 FE di Samsung, ma avrà un costo superiore rispetto a dispositivi come il Motorola Edge (2024) e il Galaxy A35 5G di Samsung.

Le informazioni attuali suggeriscono che i preordini per il Pixel 9a inizieranno il 19 marzo sia negli Stati Uniti che in Europa, con una disponibilità effettiva prevista per il 26 marzo.

Nonostante le aspettative di prezzi più bassi basate su precedenti indiscrezioni, il Pixel 9a offrirà un insieme di caratteristiche tecniche che lo rendono competitivo nel segmento di mercato di riferimento. Il supporto software a lungo termine fornito da Google aggiunge ulteriore valore al dispositivo, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e prezzo. Siamo curiosi di conoscere questo device e di vedere come verrà accolto; voi lo comprerete? Siete intenzionati a prenderne uno? Fateci sapere.