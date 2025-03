Techart Magnum, ecco la Porsche Cayenne da 930CV

Cosa potrebbe attirare l’attenzione più di un veicolo dalle prestazioni e dalla potenza da urlo? Non può passare dunque inosservato il lavoro portato avanti dall’azienda tedesca Techart Magnum che ha deciso di trasformare l’iconica Porsche Cayenne in un modello di estrema potenza.

Non a caso, parliamo di una vera e propria trasformazione della vettura della casa automobilistica Porsche che si mostra agli appassionati con una potenza di ben 930 cavalli per poter sfidare qualunque supercar presente sul mercato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questo straordinario lavoro effettuato dall’azienda Techart Magnum.

Techart Magnun: la Porsche Cayenne da 930 CV

Una vettura da ben 930 CV potrebbe essere il sogno di qualunque appassionato di quattro ruote che adora affrontare esperienze di guida entusiasmanti ma, soprattutto, coinvolgenti. Senza dubbio, il lavoro su cui l’azienda tedesca Techart Magnun ha lavorato attira l’attenzione di utenti che puntano a sfide estreme oltre che coinvolgenti.

Non a caso, infatti, Techart ha deciso di ridisegnate totalmente quella che era l’estetica della Porsche Cayenne. A partire dalla carrozzeria, visto che adesso la protagonista è la fibra di carbonio, fino a dettagli dell’anteriore, cofano e parafanghi, costituiti invece da materiale leggerissimo. Non passano certamente inosservati i passaruota allargati e le minigonne laterali che vanno a fondersi con le linee aggressive che contraddistinguono il look della vettura. Non poco il lavoro effettuato per il retro in cui il diffusore può essere accoppiato a un impianto di scarico con quattro terminali classici o, in alternativa, con un’uscita centrale.

Ottimo lavoro anche per la personalizzazione degli interni della Cayenne. Spicca infatti la combinazione della colorazione turchese e viola ma il dettaglio più importante riguarda la possibilità di configurare gli interni a seconda delle proprie preferenze.

Per concludere, la presenza del Power Kit Techart mette a disposizione un V8 biturbo da 930 CV e 1.100 Nm di coppia che consente di effettuare uno scatto da 0 a 100 in soli 2,6 secondi e una velocità massima di 330 km/h.