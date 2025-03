ChatGPT diventa il motore di ricerca predefinito su Safari per iPhone?

OpenAI ha recentemente aggiornato l’app ChatGPT per iOS, introducendo un’estensione per Safari che consente di impostare ChatGPT Search come motore di ricerca predefinito. Questa novità permette agli utenti di ricevere risposte dirette alle loro query, sostituendo i tradizionali risultati forniti da motori di ricerca come Google o Bing.

Come impostare ChatGPT come motore di ricerca su Safari

Per abilitare ChatGPT come motore di ricerca predefinito su Safari, segui questi passaggi:

Aggiorna l’app ChatGPT: Assicurati di avere l’ultima versione dell’app disponibile su App Store;

Accedi alle Impostazioni di iOS: Apri l’app Impostazioni sul tuo dispositivo;

Seleziona Safari: Scorri verso il basso e tocca “Safari”;

Vai su Estensioni: All’interno delle impostazioni di Safari, seleziona “Estensioni”;

Attiva “ChatGPT Search”: Nell’elenco delle estensioni disponibili, trova “ChatGPT Search” e attivala.

Concedi le autorizzazioni necessarie: L’estensione richiede l’accesso a siti come Google.com per poter reindirizzare le ricerche a ChatGPT. Assicurati di concedere queste autorizzazioni quando richiesto. Una volta completati questi passaggi, tutte le ricerche effettuate tramite la barra di Safari verranno elaborate da ChatGPT, offrendo risposte immediate e contestuali.

Utilizzare ChatGPT come motore di ricerca predefinito offre un’esperienza diversa rispetto ai tradizionali motori di ricerca. Invece di presentare una lista di link, ChatGPT fornisce risposte dirette basate sul contesto della domanda. Questo può risultare vantaggioso per chi cerca informazioni rapide e concise senza dover navigare tra vari siti.

Tuttavia, è importante considerare alcuni aspetti:

Mancanza di fonti esterne: ChatGPT non fornisce un elenco di link a siti esterni, il che potrebbe limitare l’approfondimento su determinati argomenti;

Aggiornamento delle informazioni: Le risposte di ChatGPT si basano sui dati con cui è stato addestrato e potrebbero non riflettere le informazioni più recenti disponibili online;

Privacy e autorizzazioni: L’estensione richiede l’accesso a determinate informazioni per funzionare correttamente. Gli utenti dovrebbero essere consapevoli delle autorizzazioni concesse e delle implicazioni sulla privacy.

Attualmente, Apple non consente di selezionare ChatGPT come motore di ricerca predefinito direttamente nelle impostazioni di Safari. L’estensione di OpenAI funge quindi da soluzione alternativa, reindirizzando le query di ricerca verso ChatGPT anziché verso i motori di ricerca tradizionali.

L’introduzione di questa estensione potrebbe indicare un interesse crescente da parte di OpenAI nell’integrare le proprie tecnologie di intelligenza artificiale nei browser e nei dispositivi mobili. Sebbene al momento non vi sia un’integrazione ufficiale tra Apple e OpenAI per rendere ChatGPT il motore di ricerca predefinito di Safari, questa mossa potrebbe aprire la strada a future collaborazioni o sviluppi in tal senso.