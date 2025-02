Apple CarPlay non funziona dopo aggiornamento iOS: come risolvere?

Molti utenti di iPhone riscontrano problemi con Apple CarPlay, il sistema che permette di collegare lo smartphone all’auto per accedere a navigazione, musica e messaggi in modo sicuro. Se CarPlay non si connette o smette di funzionare, ecco alcune soluzioni per risolvere il problema.

Verificare la compatibilità e la connessione

Prima di tutto, bisogna controllare la compatibilità della propria auto e del cavo utilizzato. CarPlay è disponibile solo su alcuni modelli di veicoli, quindi è fondamentale verificare che l’auto supporti questa funzione.

Se si utilizza una connessione via cavo, è importante assicurarsi che sia un cavo Lightning originale o certificato MFi (Made for iPhone), perché un cavo difettoso potrebbe impedire il corretto funzionamento.

Per chi utilizza CarPlay wireless, invece, è necessario attivare il Bluetooth e il Wi-Fi sullo smartphone e verificare che l’auto sia impostata per accettare la connessione. Se CarPlay non si avvia, potrebbe essere disattivato nelle impostazioni. Per controllare:

Aprire Impostazioni su iPhone;

Selezionare Generali > CarPlay;

Verificare che l’auto sia presente nell’elenco dei dispositivi collegati.

Se l’auto non compare, provare a ricollegarla manualmente In alcuni casi, potrebbe essere necessario reimpostare CarPlay eliminando la connessione e riaggiungendo l’auto.

Un semplice riavvio di iPhone e dell’auto può risolvere molti problemi di connessione. Se CarPlay continua a non funzionare, è consigliabile verificare la presenza di aggiornamenti software su iPhone e sul sistema dell’auto.

Per aggiornare iPhone:

Andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software;

Scaricare e installare eventuali aggiornamenti disponibili.

Se il sistema dell’auto supporta aggiornamenti, controllare sul sito del produttore per verificare se sono disponibili nuove versioni del software. Alcune impostazioni di sicurezza potrebbero impedire il funzionamento di CarPlay. Per disattivarle andate su Impostazioni > Tempo di utilizzo > Restrizioni contenuti e privacy. A questo punto, selezionare App consentite e assicurarsi che CarPlay sia attivato. Inoltre, se il problema riguarda Siri, assicurarsi che sia attivo su Impostazioni > Siri e ricerca e che il comando vocale sia abilitato.

Se Apple CarPlay non funziona su iPhone, le cause possono essere molteplici, dalla compatibilità dell’auto ai problemi di connessione o impostazioni errate. Seguendo questi passaggi, è possibile risolvere la maggior parte dei problemi e ripristinare la corretta connessione tra iPhone e il sistema di infotainment dell’auto.