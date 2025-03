HyperOS 2.2: Xiaomi rinnova la gestione delle app recenti e prepara altre novità

Xiaomi ha annunciato il rilascio ufficiale di HyperOS 2.2, previsto per il 2 marzo 2025. L’aggiornamento introdurrà una gestione delle app recenti ispirata a iOS, oltre a diverse ottimizzazioni per migliorare le prestazioni e la fluidità del sistema.

Una gestione delle app recenti in stile iOS

Una delle novità più rilevanti di HyperOS 2.2 riguarda il nuovo layout delle app recenti, che si avvicinerà a quello adottato da Apple su iPhone. Invece della classica visualizzazione a griglia o a schede sovrapposte, Xiaomi opterà per un’interfaccia più pulita e lineare, con un’organizzazione delle app che ne migliorerà la gestione e la fluidità.

Questa modifica punta a rendere l’esperienza utente più intuitiva, garantendo uno switch più veloce tra le applicazioni aperte e una maggiore coerenza visiva nel sistema.

Oltre al rinnovato sistema di gestione delle app recenti, HyperOS 2.2 introdurrà ottimizzazioni delle prestazioni, con un focus su fluidità e stabilità. Xiaomi ha lavorato per ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza della batteria, grazie a un nuovo sistema di gestione delle risorse che permette di limitare i processi in background senza compromettere la reattività del dispositivo. Sebbene Xiaomi non abbia ancora rilasciato un elenco ufficiale dei dispositivi compatibili, HyperOS 2.2 potrebbe essere distribuito inizialmente sui modelli di fascia alta come lo Xiaomi 14 e il Redmi K70, per poi arrivare progressivamente su altri dispositivi del brand e della gamma POCO.

L’aggiornamento sarà disponibile via OTA (Over-the-Air), con un rollout che partirà dalla Cina per poi raggiungere gli utenti globali nelle settimane successive.

Dopo il debutto di HyperOS nel 2023, Xiaomi ha dimostrato di voler migliorare continuamente il suo sistema operativo, portando nuove funzionalità ispirate all’ecosistema Apple e ottimizzando le prestazioni su tutta la gamma di dispositivi. HyperOS 2.2 rappresenta un passo avanti in questa direzione, puntando a rendere l’esperienza utente più fluida, moderna e ottimizzata per l’uso quotidiano. Voi utilizzate già un device di Xiaomi o avete intenzione di acquistarne uno?