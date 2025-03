Iliad TOP 250: 250 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€!

L’offerta TOP 250 di Iliad è davvero un’occasione da non perdere, soprattutto per chi cerca un piano telefonico che unisca tanta sostanza e trasparenza, il tutto a un prezzo che non pesa sul portafoglio. Con 9,99€ al mese, infatti, avrai a disposizione ben 250 GB di traffico dati, che ti permetteranno di navigare senza pensieri, sia in 4G/4G+ che in 5G, se hai un dispositivo compatibile e ti trovi in una zona coperta dalla rete. E se superi i 250 GB, niente panico: puoi continuare a navigare, ma a 0,90€ ogni 100 MB, senza sorprese, ma solo se acconsenti a questo cambio di velocità. Una soluzione che ti dà davvero tanta libertà.

TOP 250 di Iliad: 250 GB e zero sorprese sul prezzo!

La parte che non delude mai, poi, sono i minuti e gli SMS illimitati, sia verso fissi che mobili in Italia. Come se non bastasse, non ci sono scatti alla risposta, quindi puoi parlare senza preoccuparti di costi extra, e nemmeno di dover fare calcoli su quanti minuti ti rimangono. Vuoi usare il telefono come hotspot? Nessun problema, l’offerta lo include, così puoi anche condividere la tua connessione con chi vuoi tu, ovunque tu sia.

Ma non finisce qui: se viaggi in Europa, puoi stare tranquillo, perché avrai minuti e SMS illimitati anche per le chiamate verso l’estero, oltre a 13 GB di traffico dati in roaming. E se sei spesso all’estero, sappi che con iliad hai minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali. Una bella comodità, no?

L’attivazione è rapida e senza fronzoli, senza costi nascosti e senza vincoli. Inoltre, puoi portare il tuo numero con te, senza dover fare il fastidio di cambiarlo. E a proposito di comodità, la segreteria telefonica è inclusa, come anche la possibilità di controllare il credito residuo in modo semplice. Non dimentichiamo la tecnologia VoLTE, che ti permette di fare chiamate vocali di alta qualità. Insomma, con l’offerta TOP 250 di Iliad non solo hai tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere connesso, ma lo fai in modo trasparente, semplice e a un prezzo che ti lascia un bel sorriso.