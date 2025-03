Microsoft: Copilot Voice e Think Deeper presto gratuiti?

È stata annunciata una recente decisione di Microsoft che segna un passo importante per l’evoluzione delle sue tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond ha rimosso tutte le limitazioni per le funzionalità Voice e Think Deeper di Copilot. Tale novità risulta particolarmente vantaggiosa per tutti gli utenti, Anche quelli non abbonati. Quest’ultimi, infatti potranno sfruttare due caratteristiche avanzate dell’assistente AI. Fino a poco fa, infatti, tali funzionalità erano accessibili solo a chi ha sottoscritto un abbonamento a pagamento. Limitandone di fatto l’accesso a chi non richiede un’iscrizione a pagamento.

Microsoft: novità importanti in arrivo per alcune funzioni di Copilot

La funzionalità Voice permette agli utenti di interagire con Copilot semplicemente parlando. Rendendo l’esperienza di utilizzo molto più naturale e immediata. Dall’altra parte, Think Deeper è alimentato dal modello di ragionamento o1 di OpenAI. Quest’ultimo consente all’assistente di generare risposte molto più analitiche e approfondite. Affrontando così domande complesse e stimolando discussioni più articolate. L’accesso illimitato a tali funzioni rappresenta quindi un’opportunità per tutti gli utenti. Quest’ultimi potranno esplorare il pieno potenziale di Copilot.

Nonostante l’eliminazione delle restrizioni, Microsoft ha scelto di mantenere l’abbonamento Copilot Pro. Quest’ultimo continua ad essere offerto a un costo mensile di circa 22 euro. Gli abbonati godranno di vantaggi esclusivi, come l’accesso prioritario ai modelli AI più avanzati durante i periodi di alta domanda. Oltre a funzionalità sperimentali che arriveranno nei prossimi mesi.

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale nell’ecosistema Microsoft. Recentemente, l’AI è stata integrata anche in Paint. E non solo. Sta per essere distribuito agli utenti Windows Insider, un nuovo pulsante Copilot. Quest’ultimo fungerà da punto di accesso centralizzato per tutte le funzioni AI. Tra quest’ultime ci saranno strumenti come Cocreator, Image Creator e Generative Erase. Opzioni che porteranno nuove capacità creative agli utenti. Con tali evoluzioni, Microsoft conferma il suo impegno a rendere l’intelligenza artificiale una parte integrante della quotidianità tecnologica di tutti.