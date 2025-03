MEDION E15433, il notebook arriva da Mediaworld

Il nuovissimo notebook MEDION E15433 è un device pensato per aiutare gli utenti nella gestione quotidiana dei task lavorativi, per lo svago o per lo studio. Grazie ad una scheda tecnica di rilievo, è possibile definire il device come estremamente interessante e da non sottovalutare.

Al fine di poterlo valutare al meglio e toccare con mano la qualità offerta dal produttore, MEDION ha avviato una collaborazione con Mediaworld per la commercializzazione del laptop. Sarà possibile trovare il dispositivo in tutti i punti vendita oltre che nello store online.

Il design del MEDION E15433 unisce versatilità ed efficienza attraverso uno stile minimale ma elegante. Lo schermo da 15.6 pollici è dotato di un pannello FullHD che offre una resa fedele nella riproduzione dei contenuti multimediali.

MEDION E15433, il notebook è disponibile per l’acquisto nei negozi fisici di Mediaworld oltre che nello store digitale

Il processore Intel Core i5-1334U consente di supportare tutti i task più impegnativi ma, al tempo stesso, ottimizzare i consumi energetici per garantire un’ampia autonomia. Il sistema, inoltre, può contare su 32 GB di RAM DDR4 e su un SSD PCIe da 1 TB.

La scheda grafica integrata è una Intel Iris Xe che può supportare, senza problemi, carichi di lavoro anche impegnativi. Completa la dotazione tecnica la scheda Wi-Fi Intel AC9461 che offre una ricezione stabile e veloce per tutti coloro che studiano o lavorano da remoto.

Un aspetto da non sottovalutare è il programma affidabilità lanciato da MEDION. Tutti gli utenti che acquisteranno un PC del produttore potranno contare sulla garanzia di 12 mesi sui guasti tecnici. L’azienda si impegna, nel primo anno di vita del device, a riparare gratuitamente il dispositivo e rimborsare l’intero prezzo di acquisto nel caso di danni tecnici imputabili all’azienda stessa.

Si tratta di un programma volto a garantire la sicurezza degli utenti e dimostrare l’affidabilità costruttiva e qualitativa del brand.