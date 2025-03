Luna Rossa: ecco quando arriva l’eclissi lunare totale

Sta per verificarsi un evento celeste straordinario. Si tratta di un’eclissi lunare totale. La prima dal 2022. Quest’ultima si verificherà nella notte tra il 13 e il 14 marzo. Durante tale eclissi, la Luna assumerà un suggestivo colore. Diventando di un rosso scuro. L’evento sarà visibile principalmente dall’America. Con brevi scorci disponibili anche per alcune regioni europee e dell’Asia orientale. In Italia, ad esempio, si potrà scorgere solo la fase iniziale dell’eclissi. Solo gli abitanti di aree più a ovest, come l’Irlanda e il Portogallo, avranno una visibilità leggermente migliore. Mentre in Islanda e Groenlandia l’evento sarà più apprezzabile.

In arrivo una nuova Luna rossa

L’eclissi inizierà con una fase penombrale, in cui la Luna entrerà gradualmente nell’ombra più tenue della Terra. Riducendo la propria luminosità. Successivamente, si passerà alla fase parziale, quando la Luna comincerà ad immergersi nell’ombra più scura. Assumendo sfumature rossastre. Il culmine dell’eclissi, ovvero la totalità, durerà circa 65 minuti. Tale fase sarà il momento più affascinante dell’intero evento. In suddetto momento, infatti, la Luna si troverà completamente immersa nell’ombra terrestre. Assumendo così un colore rosso intenso.

Un aspetto affascinante delle eclissi lunari è che possono essere osservate senza bisogno di protezioni oculari. Una differenza importante rispetto alle eclissi solari. Per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri ammirare tale spettacolo naturale, basterà trovare un luogo con cielo sereno. Inoltre, sarà utile trovarsi in zone senza inquinamento luminoso. C’è anche un’alternativa per chi si trova in aree dove l’eclissi non sarà particolarmente visibile. Tali individui potranno seguire l’evento grazie alle numerose trasmissioni in diretta.

Tale attesissimo evento sarà un’occasione importante per osservare da vicino le meraviglie del cosmo. Riflettendo, nello stesso momento, sul rapporto tra la Terra, la Luna e il Sole. Per chi avrà la fortuna di assistere dal vivo a tale spettacolo, sarà un momento importante da ricordare.