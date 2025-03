CoopVoce: con 300 GB al mese ecco la nuova EXTRA in sconto

La forte ascesa dei gestori virtuali è rappresentata soprattutto da alcuni nomi tra i quali risiede in pianta stabile quello di CoopVoce. L’azienda è diventata una di quelle di riferimento per via dei contenuti delle sue offerte ma soprattutto dei prezzi di queste ultime che sono sempre più bassi. Al momento c’è tanta qualità e dunque anche molta quantità, quello che gli utenti in genere desiderano.

CoopVoce torna a farsi sentire nel mercato delle offerte mobile con la nuova Extra 300, una promozione pensata per chi vuole un piano completo e senza limiti a un prezzo competitivo. L’offerta garantisce ogni mese 300 GIGA di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e ben 1000 SMS. Tutto questo al costo fisso di 9,90€ al mese, che rimarrà invariato nel tempo, senza aumenti o sorprese.

Attivazione gratuita fino al 5 marzo sul sito di CoopVoce

Un vantaggio importante di questa promozione è l’attivazione gratuita, disponibile per chi sceglie di sottoscrivere Extra 300 entro il 5 marzo 2024. Questo consente di accedere all’offerta senza costi iniziali aggiuntivi, rendendola ancora più interessante per chi cerca un piano ricco di giga e minuti senza spendere troppo.

Un’offerta completa e trasparente

Extra 300 punta a distinguersi tra le offerte top di gamma grazie all’equilibrio tra un ampio pacchetto dati e la trasparenza che caratterizza CoopVoce. I 300 GIGA al mese offrono spazio sufficiente per navigare, guardare video in streaming, utilizzare social network e app di messaggistica senza preoccuparsi di esaurire il traffico dati.

Inoltre, la presenza di minuti illimitati e 1000 SMS copre ogni esigenza di comunicazione, permettendo di restare sempre connessi con amici, familiari e colleghi senza limiti.

Per chi è pensata Extra 300 di CoopVoce

Questa promozione è ideale per chi utilizza intensamente il proprio smartphone, sia per lavoro che per intrattenimento, e desidera un piano completo senza rinunciare alla convenienza. Il prezzo bloccato di 9,90€ al mese e l’attivazione gratuita la rendono un’offerta appetibile per chi vuole cambiare gestore e ottenere di più a un costo contenuto.

Con Extra 300, CoopVoce punta a conquistare nuovi utenti con un pacchetto ricco e trasparente, in grado di competere con le offerte più aggressive sul mercato.