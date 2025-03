Apple MacBook Air in sconto di 250 euro: un’OFFERTA ASSURDA su Amazon

Nuova occasione imperdibile su Amazon per l’acquisto di un Apple MacBook Air, che oggi ha un costo decisamente ridotto rispetto al listino originario, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere un quantitativo di denaro inferiore di 250 euro, sebbene comunque abbia un prezzo complessivamente di poco superiore ai 1000 euro.

Il portatile di cui vi parliamo nell’articolo è l’Apple MacBook Air nella sua versione da 13 pollici, un notebook con display Liquid Retina di ottima qualità generale, che viene impreziosito dalla presenza di un processore di ottima qualità, parliamo di un Apple M3 di ultima generazione, che viene a sua volta affiancato da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD (trattasi di octa-core con GPU 8-core). La colorazione attualmente in promozione è la Grigio Siderale, anche se potete scegliere tra altre 3 disponibili, che però potrebbero però presentare prezzi altrettanto differenti.

Apple MacBook Air, la versione da 13 pollici è scontata su Amazon

Nuovo sconto imperdibile sull’acquisto di Apple MacBook Air, nella sua variante da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna, con una spesa finale da sostenere che non va oltre i 1099 euro previsti con la promozione disponibile in questi giorni, in confronto comunque ai 1349 euro di listino del prodotto stesso. Acquistatelo collegandovi qui.

La connettività, come da caratteristica e tratto distintivo dei prodotti Apple, è minimale, infatti sono presenti solamente due porte thunderbolt sul frame, ed un jack da 3,5mm sull’altro lato, oltre a chiaramente il MagSafe per la ricarica. Lo chassis è realizzato in metallo di ottima qualità, è molto resistente, affidabile e duraturo nel tempo, con una finitura opaca su tutta la superficie, proprio che contraddistingue i prodotti dell’azienda da tutti gli altri del mercato.