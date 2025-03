Kena Mobile sfida Iliad: 100 GB costano praticamente zero ogni mese

I gestori virtuali hanno visto in alcune realtà il ruolo di leader assoluti, come dimostra anche Kena Mobile. Il tempo ha insegnato che questo provider poteva dare tanto ed effettivamente è andata a finire proprio così. Ad oggi sul suo sito ufficiale c’è sempre l’offerta giusta da prendere al volo, come nel caso di quelle che sono state lanciate negli ultimi due mesi.

Kena Mobile ha reso disponibile una nuova offerta chiamata Promo 100, pensata per chi vuole tanti Giga a un prezzo contenuto. Con questa promozione, gli utenti possono avere minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 4G a soli 5,99€ al mese. Inoltre, il primo mese è completamente gratuito, così come la consegna della SIM.

Cosa include Promo 100 di Kena Mobile ogni mese

L’offerta mette a disposizione contenuti di prim’ordine come si può vedere nella lista qui sotto:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS al mese;

al mese; 200 GB in 4G per navigare senza preoccupazioni;

per navigare senza preoccupazioni; Primo mese gratis , senza costi iniziali;

, senza costi iniziali; Consegna della SIM gratuita ;

; Prezzo fisso di 5,99€ al mese, senza aumenti futuri.

Si tratta di una proposta interessante per chi cerca una tariffa conveniente, con un grande pacchetto di Giga e zero costi nascosti.

Kena Mobile la offre solo ad alcuni utenti

Promo 100 è riservata a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali, quindi non è accessibile per chi è già cliente Kena o arriva da TIM, Vodafone e WindTre.

Coime si attiva

L’attivazione può essere fatta direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile o nei punti vendita autorizzati. Grazie al primo mese gratuito, gli utenti possono provare il servizio senza alcun costo iniziale.

Con questa offerta, Kena Mobile si conferma uno degli operatori virtuali più competitivi, puntando su prezzi bassi, tanti Giga e nessuna sorpresa in bolletta. Promo 100 potrebbe essere una soluzione adatta a chi vuole cambiare operatore senza spendere troppo, mantenendo un’ottima quantità di Giga per la navigazione mensile.