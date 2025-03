Fastweb, offerte con 200 GB al mese: il 5G è gratis e potentissimo

Seguire le offerte di Fastweb è importante se si desidera avere tanta qualità. Questo gestore virtuale, che peraltro è il primo in assoluto ad aver fatto capolino sul mercato della telefonia mobile, sta portando avanti una strategia impeccabile sotto tutti i punti di vista. Le sue offerte disponibili attualmente sul sito ufficiale sono infatti basate su tanti contenuti e soprattutto su una qualità di rete che non è assolutamente eguagliabile dalla concorrenza.

Fastweb amplia la sua gamma di offerte mobili con due nuove promozioni pensate per chi cerca tanti giga, trasparenza e la velocità del 5G. Le nuove tariffe si chiamano Fastweb Mobile e Mobile Full e propongono soluzioni adatte a diverse esigenze, sempre con prezzi chiari e senza vincoli.

La prima offerta, Fastweb Mobile, include ogni mese 150 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS al costo fisso di 7,95€ al mese. Per chi desidera ancora più traffico dati e il supporto al 5G, c’è Fastweb Mobile Full con 200 GB mensili, minuti illimitati, 100 SMS e l’accesso al 5G incluso, tutto a 9,95€ al mese.

Attivazione semplice e flessibile, tutto come Fastweb ha sempre fatto

Entrambe le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 10€ e possono essere sottoscritte comodamente online o richiedendo una chiamata gratuita da un operatore Fastweb. È possibile scegliere tra la classica SIM fisica con spedizione gratuita o la più moderna eSIM, anch’essa disponibile gratuitamente.

L’attivazione è flessibile e può avvenire tramite SPID o carta d’identità elettronica, garantendo una procedura rapida e sicura. In alternativa, è disponibile anche l’attivazione video classica. Ovviamente parliamo di un gestore che offre la migliore rete per qualità in tutta Italia. A certificarlo è Ookla con i suoi speedtest, i quali sono risultati sempre i migliori facendo un paragone con quelli per gli altri provider. Con Fastweb dunque non si sbaglia mai.