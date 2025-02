Kena Mobile rinnova la sua promozione: 100GB a meno di 5 euro al mese

Kena Mobile continua a puntare sulla convenienza e ha deciso di prorogare nuovamente una delle sue offerte più apprezzate. L’offerta include 100GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 4,99€ al mese. Essa però, è disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da operatori specifici come Iliad, Fastweb e PosteMobile. Escludendo invece Ho.Mobile e Very Mobile.

Kena Mobile: navigazione affidabile e servizi aggiuntivi inclusi

L’iniziativa, che negli ultimi mesi ha già subito diverse estensioni, è ora accessibile fino al 24 febbraio 2025. L’operatore virtuale, che utilizza la rete TIM, offre una velocità massima di 60Mbps in download e 30Mbps in upload. Per attivare la promozione, i nuovi clienti devono effettuare una prima ricarica di 5€ con un centesimo di credito residuo disponibile dopo l’attivazione. L’offerta è consultabile e attivabile direttamente sulla homepage del sito ufficiale e attraverso campagne digitali mirate.

Grazie alla rete TIM, la connessione garantita da Kena Mobile risulta stabile e affidabile. Dopo la dismissione della tecnologia 3G avvenuta nel 2022, il servizio VoLTE è stato reso disponibile per tutti gli utenti. Consentendo di effettuare chiamate in alta qualità direttamente su rete 4G. Il traffico dati viene calcolato a scatti anticipati di 1KB, e in caso di esaurimento dei Giga inclusi, la navigazione viene bloccata. In più, con il servizio Restart è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta.

Kena Mobile include gratuitamente anche alcuni servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica e le notifiche SMS per chiamate perse. L’attivazione di uno di questi servizi esclude l’altro e potrebbero esserci limitazioni in base al profilo dell’utente. Se il credito non è sufficiente al momento del rinnovo, la SIM resta attiva con tariffe a consumo per chiamate, SMS e navigazione internet. Dopo 90 giorni senza rinnovo, l’offerta viene automaticamente disattivata.

Infine, l’operatore ha introdotto le nuove EcoSIM, realizzate in plastica riciclata e più compatte. Perfettamente in linea con una maggiore attenzione alla sostenibilità. Per chi, invece, desidera attivarle comodamente da casa, è possibile scegliere l’identificazione tramite SPID come alternativa alla video verifica.