Kena Mobile regala 100 giga a 4,99€ al mese per sempre, ecco la promo

Il gestore ottimale che riesce a conciliare al meglio le volontà degli utenti è quello che unisce qualità e quantità. Kena Mobile è certamente perfetto secondo questo identikit, soprattutto grazie alle promozioni che mette a disposizione mensilmente e con il quantitativo di giga che è contenuto al suo interno.

Kena Mobile ha presentato la nuova Promo 100, un’offerta conveniente che punta a conquistare chi arriva da Iliad o da altri gestori virtuali. Il punto di forza è sicuramente il primo mese è completamente gratuito, offrendo così la possibilità di testare il servizio senza alcun costo iniziale.

Con Promo 100, ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e ben 200 GB di traffico dati in 4G. Tutto questo al prezzo fisso di 5,99€ al mese, senza vincoli e con la trasparenza che da sempre caratterizza le offerte Kena.

Attivazione semplice, proprio come Kena mobile desidera

La promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un altro operatore virtuale. Tra i grandi vantaggi che rendono celebre l’attitudine verso i suoi utenti di questo gestore c’è anche la possibilità di ottenere a Casa la scheda SIM gratuita. Non ci sono costi nascosti e non ci sono sorprese, è tutto già indicato sul sito ufficiale.

Un’offerta pensata per chi vuole risparmiare

Promo 100 è perfetta per chi cerca un piano completo e conveniente, soprattutto per chi utilizza molti dati ogni mese. I 200 GB in 4G garantiscono un’ottima quantità di traffico per navigare, guardare video o ascoltare musica in streaming senza preoccuparsi di restare senza giga.

Inoltre, la combinazione di minuti illimitati e 200 SMS copre anche le esigenze di chi preferisce ancora chiamare o inviare messaggi tradizionali.

Con Promo 100, Kena Mobile continua a offrire soluzioni chiare, economiche e prive di vincoli, dimostrando attenzione alle esigenze degli utenti che vogliono un piano ricco di giga a un prezzo accessibile.