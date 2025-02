CoopVoce: 300 GIGA al mese con la nuova EXTRA

Le offerte attuali sono difficili da battere ma quando un gestore come CoopVoce decide di fare del suo meglio, riesce sempre a trovare il bandolo della matassa. Era il momento di lanciare una nuova offerta e il provider virtuale lo ha fatto, mettendo in crisi tutti gli altri gestori: ecco la nuova EXTRA 300.

Questa è una nuova offerta mobile pensata per chi vuole tanti giga e minuti senza limiti a un prezzo fisso e conveniente. Il gestore virtuale punta ad attirare nuovi clienti con una promozione che offre tutto il necessario per restare connessi, senza sorprese in bolletta.

I dettagli dell’offerta Extra 300 di CoopVoce sono eccezionali

Con CoopVoce Extra 300 si ottengono ogni mese tanti contenuti interessanti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

1000 SMS verso tutti;

300 Giga di traffico dati in 4G.

Il tutto a soli 9,90 € al mese, con un prezzo bloccato per sempre. Questo significa che il costo mensile non subirà aumenti nel tempo, offrendo maggiore tranquillità a chi sceglie questa soluzione. Non bisogna dimenticare che chi la sceglie fino al 5 marzo 2024, non pagherà il costo di attivazione.

Per chi è pensata l’offerta di CoopVoce

Extra 300 è ideale per chi utilizza lo smartphone per navigare spesso, guardare video in streaming o lavorare da remoto, grazie ai 300 Giga inclusi. I minuti illimitati e i 1000 SMS rendono la proposta completa anche per chi preferisce chiamare e inviare messaggi tradizionali.

Il traffico dati si appoggia alla rete 4G di TIM, garantendo una buona copertura e velocità di navigazione su tutto il territorio nazionale. Soluzioni di questo genere non possono che essere utili, soprattutto per chi cerca tanti contenuti. Ovviamente è possibile avere questa soluzione di CoopVoce recandosi nei punti vendita dedicati o magari anche sul web, tutto in maniera molto semplice. Non resta altro che fare prima del 5 marzo per evitare di pagare anche i costi di attivazione.