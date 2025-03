1Mobile, per tutto marzo tante offerte a basso costo

Per tutto il mese di marzo 2025 l’operatore telefonico virtuale 1Mobile continuerà a stupire gli utenti e la concorrenza con le sue favolose proposte. L’operatore ha infatti da poco reso noto di aver prorogato la disponibilità di tutto il suo catalogo. Questo comprende delle offerte di rete mobile dal costo estremamente contenuto e con un bundle di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile, prorogato per tutto marzo il super catalogo di offerte mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha comunicato di aver prorogato la disponibilità del suo vasto catalogo di offerte per la rete mobile. In particolare, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità addirittura per un mese. Gli utenti interessati ad attivare una delle offerte di 1Mobile avranno infatti tempo fino al prossimo 31 marzo 2025.

Il catalogo messo a disposizione dall’operatore virtuale in questione è decisamente vasto e soprattutto interessante. Una delle offerte più sorprendenti è sicuramente quella denominata 1Mobile Flash 120 Limited Edition. Quest’ultima, nello specifico, arriva ad includere ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 40 sms da inviare sempre verso tutti i numeri.

Si tratta di un’offerta mobile rivolta ai nuovi clienti di 1Mobile, sia che essi decidano di attivare un nuovo numero sia che essi decidano di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In ogni caso, gli utenti pagheranno un costo molto basso di 5,99 euro al mese. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero, il costo di attivazione sarà gratuito, mentre per chi attiverà un nuovo numero sarà previsto un costo di attivazione pari a 4 euro.

Per chi vuole ulteriormente risparmiare, ricordiamo poi l’offerta 1Mobile Start XPlus Reward. In questo caso, il costo sarà pari a 4,99 euro per i primi due mesi e poi passerà a soli 4,49 euro.