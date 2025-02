Xbox annuncia Muse: un’IA in grado di rivoluzionare i videogiochi

Fin dal suo arrivo l’intelligenza artificiale ha iniziato a insediarsi all’interno di ogni ramo collaterale del mondo creativo presente all’interno dei vari campi lavorativi, ovviamente il mondo dei videogiochi non è esente da questa rivoluzione e infatti l’intelligenza artificiale sta muovendo piccoli passi però significativi all’interno di questo mondo.

A quanto pare, d’ora in avanti potremmo considerare una freccia in più disponibile per quanto riguarda l’arco delle intelligenze artificiali applicate al gaming, Microsoft ha infatti recentemente annunciato lo sviluppo di Muse, un’intelligenza artificiale che rivoluzionerà il mondo del gaming, quest’ultima infatti da sola è in grado di analizzare un motore di gioco per comprenderne le meccaniche e replicarle completamente senza l’ausilio di intervento umano.

Molte applicazioni per Microsoft

Secondo l’azienda tutto ciò presenta dei risvolti decisamente interessanti dal momento che consentirebbe di eternificare i vecchi titoli dal momento che sarebbe possibile produrre le medesime meccaniche di gioco su un hardware moderno, permettendo dunque ai giocatori di fruire di qualsiasi titolo in qualsiasi momento, per di più ciò fornirebbe utilissimi strumenti di sviluppo agli sviluppatori facilitandone il lavoro e aiutandoli di fatto nella creazione di contenuti del tutto nuovi.

Il CEO di Microsoft Phil Spencer si è espresso a tal proposito affermando che “Per Xbox, i creatori di giochi saranno sempre al centro dei nostri sforzi complessivi sull’IA. Crediamo che ci sia spazio sia per lo sviluppo tradizionale di giochi che per le future tecnologie di IA generativa che fungono da estensione del lavoro creativo e offrono esperienze innovative.”.

Come se non bastasse, Microsoft ha reso disponibili numerosi kit di sviluppo basati proprio su Muse per consentire agli sviluppatori di entrare in contatto con questa intelligenza artificiale e iniziare i primi test basati proprio sui modelli presenti al suo interno, in modo da permettere un facile e profondo sviluppo utile proprio per il mondo dei videogiochi.