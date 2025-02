Elimobile chiude: ultimi giorni per salvare il numero

Elimobile si avvia verso la chiusura definitiva. Dopo settimane di incertezza, il gestore di telefonia mobile ha ufficializzato lo stop ai suoi servizi sulla rete WindTre. L’annuncio, già anticipato da SMS e post sui social, è stato ora confermato sul sito ufficiale dell’operatore. I clienti però hanno ancora tempo per trasferire il proprio numero a un altro gestore. Evitando così di perdere la linea.

Dal lancio alla chiusura: il declino di Elimobile

Inizialmente, il termine per la portabilità era stato fissato al 28 febbraio 2025. Una nuova comunicazione però ha prorogato la scadenza al 9 marzo. Dando dunque alle persone qualche giorno in più per effettuare il passaggio. Elimobile ha avviato una collaborazione anche con CoopVoce. In modo da offrire ai propri clienti la possibilità di attivare gratuitamente una nuova SIM con un mese di servizio incluso. Per chi sceglie l’offerta Evo 30, è previsto invece uno sconto permanente sul canone mensile. Il quale passa da 6,90 a 4,90€.

Per usufruire di questa promozione, è necessario effettuare l’attivazione online utilizzando un codice promozionale dedicato. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale di Elimobile.

L’avventura di Elimobile è iniziata nel maggio 2022 sotto il marchio Elite Mobile. L’operatore virtuale, che utilizzava la rete WindTre con tecnologia 4G e 4.5G, ha attraversato diverse fasi di trasformazione. Nel tempo, la proprietà è passata alla società ARTI. La quale nel dicembre 2024 aveva annunciato una fusione con Nextus Telecom, l’azienda dietro il marchio NTmobile. Tale fusione però non è mai stata ufficializzata e il progetto sembra ormai definitivamente sfumato.

Segnali della crisi erano già evidenti nelle settimane precedenti. Proprio perché il sito ufficiale di Elimobile aveva smesso di permettere l’acquisto di nuove SIM e le sue applicazioni erano state rimosse dagli store digitali. Tra queste, l’app principale per la gestione della linea e le piattaforme di streaming Elisium ed Elivision. Anche Elicall, un servizio che permetteva di guadagnare credito telefonico ascoltando pubblicità, è stato dismesso.

La decisione di WindTre di interrompere la collaborazione con Elimobile ha rappresentato il colpo di grazia. Ora, con la chiusura imminente, i clienti hanno pochi giorni per trovare un’alternativa e mantenere il proprio numero.