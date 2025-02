L’arte digitale diventa gioiello: la nuova collezione di Susan Kare

La nota Susan Kare, ha lanciato una collezione esclusiva di keycaps e ciondoli ispirati all’iconografia classica di Apple. Per chi non lo sapesse stiamo parlando di una delle più celebri designer a cui si devono le icone storiche dei primi Macintosh. La serie, chiamata “Esc Key Collection”, trasforma l’arte digitale in oggetti preziosi. In quanto unisce design e lusso in un’unica proposta.

La particolarità della collezione risiede nella sua ispirazione. Infatti ogni pezzo richiama lo stile pixel art a 8-bit, lo stesso che rese iconico il primo Mac. Tra i soggetti scelti, non compaiono però solo riferimenti al mondo della tecnologia. Ma anche elementi legati alla vita quotidiana. Come ad esempio una tazza di caffè, un cane o una pianta, simboli di momenti di pausa lontano dagli schermi.

Susan Kare e il suo legame con il mondo Apple

Questa serie esclusiva è stata realizzata in collaborazione con Asprey Studio, un prestigioso studio di design fondato da Alastair Walker. Ogni elemento è disponibile sia come keycap per tastiere meccaniche, che come ciondolo da indossare. In più è prodotto in argento con un’opzione di placcatura in oro. L’esclusività della collezione è accentuata dalla tiratura limitata. Per ogni design infatti sono state prodotte tra le 30 e le 120 unità.

Il prezzo, come prevedibile, non è alla portata di tutti. Si parte da 615 dollari per pezzo, ma alcune varianti sfiorano i 2.000 dollari. Invece, per chi desidera un tocco ancora più esclusivo, è possibile richiedere versioni in oro massiccio, il cui costo non è stato reso noto.

Il nome di Susan Kare è legato in modo indissolubile alla storia di Apple. Nel 1983, entrò a far parte del team. Ma non immaginava che il suo lavoro avrebbe lasciato un segno così profondo nella grafica digitale. A lei si devono alcune delle icone più riconoscibili della storia dell’informatica. Come il Mac sorridente all’avvio e il floppy disk usato per il comando di salvataggio. La sua carriera è proseguita oltre Apple. Ha anche seguito Steve Jobs in NeXT dopo il suo allontanamento dall’azienda e ha collaborato con colossi come Microsoft, IBM e Sony. Attualmente lavora con Niantic Labs, la società che ha sviluppato Pokémon Go.

Non è la prima volta che la designer celebra il suo passato. Sul suo sito ufficiale continua a vendere stampe delle sue creazioni più celebri. Mentre in passato ha riprodotto a mano la storica bandiera pirata che decorava gli uffici Apple nel 1983. Insomma con questa nuova collezione, Kare offre agli appassionati la possibilità di possedere un pezzo di storia dell’interfaccia grafica, trasformato in un oggetto di design esclusivo. Un omaggio alla sua carriera e al valore senza tempo del suo lavoro.