Auto elettriche usate sempre più richieste: raddoppiano nel 2024

Il mercato delle auto usate rappresenta da sempre una soluzione a cui gli utenti possono fare riferimento per acquistare un’auto senza dover spendere cifre paragonabili a quelle richieste per poter portare a casa un veicolo nuovo. Ebbene, il mercato dell’usato sembrerebbe stia attirando tanti utenti anche per le proposte delle auto elettriche, attualmente disponibili a prezzi piuttosto alti. A rendere noto tale andamento è Carvago, nota per essere la più grande piattaforma online europea dedicata all’acquisto e vendita di auto usate.

Non a caso, dunque, Carvago ha diffuso alcuni dati che mettono in evidenza l’andamento positivo del mercato delle auto elettriche usate. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Auto elettriche usate: andamento in crescita

Sono tanti giornalmente gli utenti che per diversi motivi sono costretti a dover cambiare la propria auto, ma non sempre il budget che si ha a disposizione è abbastanza per poter procedere con un acquisto. In tale prospettiva, sembrerebbero essere sempre di più gli utenti che, volendo acquistare un’auto elettrica, ricorrono alle proposte del mercato dell’usato.

Secondo i dati diffusi, nel 2024 l’interesse per le auto elettriche usate è raddoppiato, arrivando al 10% del totale. Risultati positivi anche per le ibride che sono arrivate a una quota del 9%. Negativi i dati riguardanti le auto diesel. In merito a queste ultime viene reso noto che nel 2024 hanno registrato un calo pari all’8% passando dunque da una quota iniziale del 46% ad un 38% del 2025.

Ma quali sono dunque le auto elettriche usate preferite dagli utenti? Su Carvago tra le più gettonate ci sono la Nissan Leaf, la Tesla Model 3 e la Smart ForTwo anche se non manca l’interesse per modelli come la Fiat 500e e la BMW i3.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento delle vendite. Non dimentichiamo che la tendenza a comprare un’auto elettrica usata potrebbe essere un trampolino di lancio per una diffusione più omogenea dei veicoli a propulsione elettrica. Come ben sappiamo, questi ultimi, fanno ancora fatica a diffondersi, soprattutto in paesi come l’Italia.