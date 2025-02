Dagli aerei all’elettricità: il progetto che sfrutta il vento

Immagina di trasformare il vento prodotto dagli aerei in energia elettrica. Sembra fantascienza? In realtà, è un’idea geniale che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli aeroporti gestiscono il consumo energetico. Durante le fasi di decollo e atterraggio, i motori dei jet generano raffiche potenti e costanti. Perché non sfruttarle?

Come funziona

Tutto nasce dall’intuizione di un chirurgo, il dottor Tarek O. Souryal, che oltre 20 anni fa ha avuto un’idea brillante: raccogliere il vento generato dagli aerei per produrre elettricità. Da qui, il progetto delle Energy Capturing Pod (ECP), dispositivi dotati di turbine eoliche capaci di convertire questa energia in elettricità. Questi “catturatori di vento” sono progettati per resistere alle forti correnti d’aria e ottimizzare la produzione di energia.

Le ECP non si limitano solo al vento dei jet. Ogni unità è autonoma e scalabile, ed è dotata anche di due pannelli solari da 550 W, garantendo un funzionamento indipendente dalla rete elettrica. Ogni generatore può produrre fino a 2 kW, contribuendo ad alimentare strutture aeroportuali, dispositivi smart e persino stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Un test sul campo

Lo scorso dicembre, all’aeroporto di Dallas Love Field, sono state installate le prime Jet Wind Pods, specificamente progettate per catturare l’energia dai jet in movimento. Già nei 18 mesi precedenti, un prototipo aveva monitorato oltre 10.000 voli, raccogliendo dati preziosi per migliorare il sistema.

L’azienda responsabile di questa innovazione, Jet Wind, sta lavorando per estendere la tecnologia anche ad altri mezzi di trasporto come treni e automobili. Secondo il dottor Souryal, l’umanità spreca quotidianamente enormi quantità di energia generata dal traffico e dai trasporti. Con oltre 100.000 voli al giorno e più di 10 milioni di passeggeri in movimento, il potenziale è enorme.

Se questa tecnologia venisse adottata su larga scala, un grande aeroporto come Los Angeles International potrebbe generare fino a 300 MWh di elettricità all’anno, sfruttando semplicemente il vento artificiale dei jet. Un’idea che potrebbe cambiare il volto dell’energia sostenibile nel settore aeroportuale.