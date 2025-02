Xiaomi 15 Ultra: rivelata la fotocamera dei nuovi dispositivi

Xiaomi si prepara a stupire il mercato degli smartphone con il lancio imminente del suo nuovo top di gamma. Si tratta del nuovo Xiaomi 15 Ultra. Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, il presidente del gruppo, Lu Weibing, ha svelato alcune delle specifiche tecniche dell’attesissimo dispositivo. Tale rivelazione ha confermato l’attenzione dedicata al comparto fotografico. Xiaomi 15 Ultra si pone come un punto di riferimento nel settore della fotografia mobile, grazie a un modulo composto da ben quattro sensori avanzati.

Xiaomi: dettagli sulla fotocamera del nuovo modello Ultra

Il sensore principale è da 50 MP. Con un’ampia apertura f/1.63. Dettaglio, studiato per migliorare la qualità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. A ciò si aggiunge un sensore ultrawide da 50 MP. Quest’ultimo con apertura f/2.2. Ideale per catturare immagini panoramiche molto dettagliate. Non manca un teleobiettivo da 50 MP con apertura f/1.8. Infine, ci sarà anche un sensore a periscopio da 200 MP. Con apertura f/2.6 e ben sette lunghezze focali. Suddetta aggiunta promette uno zoom ottico senza precedenti. In tal modo sarà possibile ottenere immagini nitide anche a grande distanza.

Oltre alla fotocamera, Xiaomi 15 Ultra si distingue per un display AMOLED LTPO da 6,73 pollici. Quest’ultimo presenterà una risoluzione elevata e un refresh rate dinamico. Al centro del dispositivo ci sarà il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite. Affiancato da 12 GB di RAM per prestazioni ai massimi livelli. La batteria da 5500 mAh garantirà un’autonomia di lunga durata. Quest’ultima verrà supportata dall’opzione di ricarica rapida.

L’arrivo del nuovo Xiaomi 15 Ultra è sempre più vicino. La presentazione ufficiale è fissata per il 2 marzo. Oltre al nuovo flagship, Xiaomi svelerà anche altri dispositivi attesi, tra cui le Xiaomi Buds 5 Pro e il laptop RedmiBook 2025 Pro. Insieme al sistema intelligente Mi Home Central Air Pro. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli riguardo i nuovi dispositivi che Xiaomi sta per presentare sul mercato.