Samsung Galaxy S25 Ultra in PROMO: il Carnevale del tech è da EXPERT

Durante il Carnevale, tra dolci e coriandoli, è arrivato un ospite speciale da Expert! Non è una maschera, ma è ugualmente stupefacente. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra. Volete fare foto come un fotografo professionista o girare video come in uno studio? Questo smartphone vi offre tutto, senza farvi perdere tempo. Pensate a un telefono che non solo vi accompagna nella vita quotidiana, ma che rende tutto più semplice. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, potete gestire le vostre attività con comandi vocali intuitivi. E con l’interfaccia One UI 7, è come avere un assistente personale che vi dà un riepilogo della giornata. C’è chi si maschera, ma il Samsung Galaxy S25 è unico e riconoscibile grazie al suo design elegante e alla sicurezza sempre al primo posto.

Offerte da Expert: scoprite le nuove promozioni

In questo Carnevale, non solo potrete indossare il miglior costume, ma anche il miglior smartphone! Il Samsung Galaxy S25 Ultra è l’accessorio perfetto per ogni occasione, che si tratti di scattare foto straordinarie o di restare sempre connessi. Grazie alle offerte speciali di Expert, potrete portare a casa la tecnologia più avanzata, approfittando di rateizzazioni comode e prezzi davvero competitivi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione esclusiva! Con il Galaxy S25, il divertimento è assicurato. Perché non approfittarne per portarsi a casa un Galaxy S25 Ultra? Expert ha pensato a tutti. Se cercate la potenza massima, il Samsung Galaxy S25 Ultra 12+1TB in Titanium Black è disponibile a 1859 euro. Per chi preferisce una capacità inferiore ma comunque prestante, il modello 12+512GB sempre in Titanium Black costa la bellezza di 1619 euro. E per chi vuole un colore più luminoso, il Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256GB in Titanium Silverblue è in offerta iper imperdibile a 1499,90 euro. Con un’offerta così variegata, vi sentirete come in una festa ma fatta di promozioni! Correte in un qualunque negozio Expert o cliccate qui per il sito.