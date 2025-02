Mercedes-Benz: i motori V8 e V12 sono il futuro dell’elettrificazione?

Mercedes-Benz non abbandona i suoi motori V8 e V12. Anche con le nuove norme ambientali resta fedele ai suoi propulsori. La casa di Stoccarda ha deciso di continuare a produrre questi motori leggendari, mantenendo viva la tradizione delle alte prestazioni. I modelli che montano motori V12, come la Mercedes-Maybach S680, saranno ancora disponibili in mercati con regolamenti più flessibili. Questa scelta evidenzia come la domanda di veicoli ad alte prestazioni non sia destinata a svanire. Ma come conciliare l’amore per i motori potenti con la crescente pressione per ridurre le emissioni? La risposta sta nell’integrazione delle tecnologie ibride. Mercedes ha infatti in programma di sviluppare una nuova generazione di motori V8 elettrificati. Essi saranno in grado di rispettare gli standard Euro 7, integrandoli nella piattaforma AMG.EA. La Mercedes vuole così assicurare la potenza di sempre ma con maggiore sostenibilità. Un passo importante in un mercato sempre più attento all’ambiente, ma anche alle performance.

L’elettrificazione, il futuro delle vendite Mercedes

La strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz si sta ampliando, con l’introduzione di motori ibridi su veicoli storici come la Classe C e il GLC. Ma quanto velocemente il mercato abbraccerà l’elettrico puro? Secondo le previsioni, solo il 30% delle vendite globali sarà costituito da veicoli completamente elettrici o ibridi plug-in entro il 2027. Il restante 70% vedrà ancora motori termici. Saranno “preferiti” soprattutto quelli con tecnologia mild hybrid 48V. Una scelta che sembra tenere conto della realtà dei consumatori. In molti, come dimostrato dalla non crescita delle full electric, non sono ancora pronti ad abbandonare del tutto i motori tradizionali. Mercedes, dunque, sta cercando di accontentare ogni tipo di cliente. Ci saranno alternative sia per il più conservatore che per il più innovativo con veicoli per le esigenze di ciascuno. La combinazione di motori termici con l’ibridazione sembra essere la soluzione migliore per mantenere alte le prestazioni, una via di mezzo che riduce nel contempo l’impatto ambientale. Ma basterà? La sfida della sostenibilità è appena iniziata e Mercedes è pronta a provarci.