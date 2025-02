Apple iPhone 16 è un BEST BUY su Amazon a questo PREZZO

Apple iPhone 16 viene reso disponibile su Amazon con un risparmio decisamente fuori dal normale, un prezzo molto più basso di quanto ci saremmo mai aspettati di vedere, così da rendere l’esperienza decisamente migliore per ogni singolo utente che vuole acquistare un prodotto di ottimo livello, ma allo stesso tempo è intenzionato a cercare di risparmiare il più possibile.

La scheda tecnica dello smartphone h inizio con dimensioni che in genere possiamo ritenere inferiori rispetto alla media, poiché parliamo di 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 170 grammi circa. Il processore è l’ultimo Apple A18, esa-core con frequenza di clock al massimo a 3,46GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Apple (5-core), ed una configurazione che finalmente prevede 8GB di RAM (e non più 6GB come su iPhone 15), per poi poter variare in termini di ROM (ricordando che comunque tale quantitativo non è espandibile con microSD).

Apple iPhone 16: ora è disponibile su Amazon a basso prezzo

Il prezzo di vendita di Apple iPhone 16 è fortunatamente fortemente diminuito rispetto al listino originario di 979 euro, infatti il consumatore non dovrà più pagare i 979 euro previsti in origine, ma può approfittare del 16% di sconto, che abbassa in questo modo la spesa fino a scendere a soli 819 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

Come tutti i modelli “base” di Apple, anche iPhone 16 viene dotato di un display che potremmo quasi definire relativamente piccolo, in termini dimensionali: è un 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, un Super Retina XDR OLED con densità di 460 ppi ed un refresh rate a 60Hz. Il comparto fotografico, invece, è composto nella parte posteriore da 2 sensori: un principale da 48 megapixel ed un secondario da 12 megapixel.