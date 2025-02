Samsung Galaxy Z Fold 7, emergono nuovi dettagli sul foldable

I prossimi flagship realizzati da Samsung saranno certamente i due smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. I foldable saranno presentati ufficialmente in estate ma stanno iniziando a trapelare alcune informazioni che riguardano soprattutto il device con apertura a libro.

Il Galaxy Z Fold 7 sarà un dispositivo molto interessante in quanto unirà le feature di uno smartphone di fascia alta con il form factor da smartphone pieghevole. Come emerso dalle ultime indiscrezioni, Samsung introdurrà diverse novità sul device di punta.

L’azienda coreana utilizzerà un nuovi display che consentirà un cambio di rotta importante. Il rivestimento sarà modificato e, in abbinamento alla cerniera rivisitata, consentirà di rendere quasi invisibile il solco che si crea quando il display si piega.

Samsung si sta preparando a lanciare Galaxy Z Fold 7 in estate, il foldable sarà un vero e proprio flagship senza compromessi

Inoltre, il pannello rivisitato permetterà di migliorare la qualità fotografica della Under Display Camera utilizzata come fotocamera frontale. Anche l’ottica stessa sarà rivista per aumentare la risoluzione e ridurre il rumore in fase di scatto.

Stando alle ulteriori informazioni emerse, sembra che il Galaxy Z Fold 7 non subirà grandissimi cambiamenti dal punto di vista della batteria. Samsung utilizzerà un modulo da 4.400 mAh, una scelta in linea con quanto visto sul modello di precedente generazione. Tuttavia, a supporto dell’autonomia ci sarà il SoC Snapdragon 8 Elite realizzato da Qualcomm. Il chipset, infatti, consente di migliorare le prestazioni generali senza gravare troppo sulla batteria, lasciando quindi agli utenti molte ore di schermo accesso.

Samsung è in cerca della massima ottimizzazione in termini di peso e spessore. Per raggiungere nuovi primati, tuttavia, potrebbe scegliere di privare il device di una feature amata dagli utenti. Il produttore sembra intenzionato a sacrificare la S Pen al fine di rendere il Galaxy Z Fold 7 più robusto e leggero, prendendo una decisione drastica che potrebbe scontentare qualche affezionato.