Occhiali intelligenti ASUS AirVision M1: una visione immersiva totale

ASUS ha lanciato gli AirVision M1, occhiali intelligenti che promettono una vera e propria rivoluzione nell’esperienza visiva. Questi occhiali offrono un display virtuale da 100 pollici, perfetto per chi cerca un’immersione visiva mai vista prima. Con una luminosità fino a 1100 nit e una precisione cromatica DCI-P3 al 95%, la qualità delle immagini è straordinaria. La domanda è: come sarebbe lavorare o giocare con un display così ampio e vivido? ASUS ha pensato a tutto, introducendo lenti con trasparenza al 60% che permettono all’utente di mantenere il contatto con l’ambiente circostante senza rinunciare alla qualità visiva. Non è fantastico poter rimanere consapevoli della propria posizione mentre si vive un’esperienza immersiva?

La struttura degli Asus AirVision M1 è ultraleggera, con un peso di soli 87 grammi, un dettaglio che cambia le regole del comfort. Grazie alla sua leggerezza, è possibile indossarli per ore senza affaticarsi. Sono così leggeri che praticamente non si avverte la loro presenza sul viso. Non si ha solo qualità visiva, ma anche il benessere oculare è una priorità. La certificazione TÜV Rheinland applicata agli occhiali garantisce infatti il massimo comfort, riducendo l’affaticamento degli occhi. Se si sta cercando un dispositivo che ti consenta di lavorare senza interruzioni, questi occhiali sono la soluzione perfetta.

Esperienza di gioco e lavoro senza confini con gli Asus AirVision M1

Gli Asus AirVision M1 sono l’ideale anche per chi è alla ricerca di una modalità multi monitor personalizzabile. È possibile configurare fino a 8 schermi, scegliendo dimensioni e formati a piacimento. Gli utenti più esigenti troveranno particolarmente utile l’integrazione perfetta con ROG Ally e altri dispositivi di gioco, che garantisce prestazioni di altissimo livello. In questo modo, il gaming mobile si trasforma in un’esperienza assolutamente coinvolgente. L’innovativa app AirVision di Asus regala poi una personalizzazione totale. Con poche regolazioni, si può adattare l’esperienza visiva alle proprie esigenze, modificando la distanza pupillare e la posizione dello schermo. Non è più il futuro, qualcosa che potevamo ammirare solo nei film, ma la realtà, un’esperienza completamente su misura iper tecnologica. Ogni utente può trovare la sua configurazione ideale, sia per il lavoro che per il gioco. Costo? Disponibile a un prezzo di 699,00 € IVA inclusa, gli Ausus AirVision M1 sono un investimento che ripaga ogni minuto di utilizzo.