Xiaomi Watch S4, ecco il possibile prezzo per l’Europa

Qualche mese fa, il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale per il solo mercato cinese il suo nuovo smartwatch di punta. Ci stiamo riferendo al nuovo Xiaomi Watch S4. Sappiamo già però che l’azienda ha intenzione di portarlo in veste ufficiale anche per il mercato internazionale. Per farlo, l’azienda sfrutterà l’evento tecnologico del Mobile World Congress 2025 che si terrà a Barcellona. Ora, sembra che possiamo farci un’idea di quello che potrebbe essere il suo prezzo di vendita ufficiale per l’Europa.

Xiaomi Watch S4, ecco il probabile prezzo per il mercato europeo

Le ultime indiscrezioni emerse in rete ci hanno rivelato il probabile prezzo di vendita del nuovo Xiaomi Watch S4 per il mercato europeo. In particolare, sul sito di un noto rivenditore sono state riportate diverse informazioni, immagini, specifiche e, per l’appunto, quello che dovrebbe essere il suo prezzo dalle nostre parti. Stando a quanto è emerso, dunque, sembra che il produttore cinese potrebbe aumentare leggermente i prezzi.

In particolare, si parla di un prezzo pari a 179 euro, quindi leggermente più alto rispetto a quanto era emerso in passato. Si parlava infatti di due prezzi pari rispettivamente a 150 euro e 129 euro, in base alla presenza del supporto alla connettività 4G o meno. In linea generale, comunque, si dovrebbe trattare di un prezzo più alto del predecessore di questo smartwatch, ovvero lo Xiaomi Watch S3. Quest’ultimo era stato infatti annunciato sul mercato europeo lo scorso anno ad un prezzo pari a 149 euro.

Ovviamente per il momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale di quanto è emerso, ma ormai manca relativamente poco. Come già detto, infatti, il nuovo smartwatch dell’azienda sarà annunciato in veste ufficiale per il mercato europeo durante il noto evento mondiale del Mobile World Congress 2025. Durante questo evento, ricordiamo che l’azienda annuncerà anche un altro prodotto di rilievo, ovvero il nuovo top di gamma Xiaomi 15 Ultra.