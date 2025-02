Nvidia: ammessi i difetti di produzione delle RTX 5090 e 5070ti

A quanto pare, non c’è pace per quanto riguarda le ultime schede grafiche rilasciate dall’azienda californiana, le ultime arrivate infatti già loro lancio hanno avuto dei problemi per quanto riguarda la disponibilità, il bagarinaggio ha infatti creato non pochi problemi agli utenti dal momento che accaparrarsi una scheda di ultima generazione risultava davvero difficile, a quanto pare però non è finita qui, sembra infatti che una volta che si è riusciti ad accaparrarsi Una scheda grafica si corre il rischio di incappare in un modello difettoso, in base alle ultime informazioni arrivate in rete sembra proprio che le GPU RTX 5090, RTX 5090D e RTX 5070 Ti presentaino un’anomalia nella loro struttura interna, con un’unità di rendering (ROP) mancante rispetto alle specifiche tecniche dichiarate.

Nvidia ammette il problema

Il problema era già noto alla community senza per un riscontro ufficiale e soprattutto dettagliato, molti utenti infatti avevano notato in alcune situazioni delle prestazioni inferiori rispetto a quale dichiarato ufficialmente Nvidia, dopo un discreto periodo di silenzio, però l’azienda si è espressa tramite il proprio portavoce che si occupa della gestione dei contatti e delle relazioni con i consumatori, quest’ultimo ha ammesso la problematica affermando che quest’ultima riguarda meno dello 0,5% delle GPU, sottolineando come influisca abbassando le prestazioni di circa il 4% ma solo quelle legate alla resa grafica, i carichi di lavoro di intelligenza artificiale non sono minimamente toccati da questa problematica.

Se avete acquistato anche voi una scheda grafica di ultima generazione e volete verificare tutto ciò che dovete fare e utilizzare il software GPU Z e controllare che siano presenti tutti i 176 ROPS dichiarati, nel caso doveste trovarne 175, allora anche la vostra scheda sarà affetta da questo problema, ma non preoccupatevi dal momento che l’azienda a ribadito che nel caso dovesse avere una di queste schede grafiche potrete accedere tranquillamente alla sostituzione gratuita con un modello perfettamente funzionante.