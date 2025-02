Il ritorno di Pong in una versione inaspettata

Negli anni, Pong è stato reinterpretato in moltissimi modi. Ma nessuno aveva mai pensato di sfruttare le favicon delle schede del browser per giocare. Quest’ idea è venuta a Nolen Royalty. Uno sviluppatore che ha dato vita a faviconic. Ovvero una versione del celebre gioco che utilizza le piccole icone delle schede di Google Chrome per riprodurre l’azione sullo schermo.

L’innovativo sistema si basa su una raccolta di 240 favicon. Le quali vengono aggiornate per rappresentare il movimento della pallina e delle racchette. Mentre la parte superiore del gioco si sviluppa lungo la barra delle schede, la finestra principale del browser mostra il resto dell’azione. Il progetto si ispira a un esperimento precedente che portava Flappy Bird su una singola favicon. Anche se faviconic offre una visualizzazione più ampia e una giocabilità migliorata.

Pong: un’idea brillante, ma con dei limiti

Il codice sorgente di questa versione è stato pubblicato su GitHub. Così che chiunque possa analizzarlo e, potenzialmente, modificarlo per migliorare le prestazioni o ampliarne la compatibilità. L’idea dimostra quindi come anche i vincoli tecnici possano trasformarsi in opportunità creative. Dando una nuova vita a un classico del passato.

Nonostante l’originalità del progetto, faviconic però non è accessibile a tutti. La sua esecuzione si basa su AppleScript, un linguaggio di scripting esclusivo di macOS. Il che significa che gli utenti Windows e Linux non possono utilizzarlo. Oltre a questa limitazione di sistema, il gioco presenta alcune sfide tecniche. Le favicon aggiornano la loro immagine a un frame rate inferiore rispetto alla finestra principale. Creando un’esperienza visiva meno fluida rispetto a un classico gioco arcade. Il risultato è comunque impressionante, considerando i limiti imposti dall’ambiente di esecuzione.

Questa versione di Pong si unisce a una lunga lista di adattamenti creativi del gioco. Negli anni, il titolo è stato riproposto in forme insolite. Come, ad esempio, console tascabili dedicate o persino in esperimenti scientifici con materiali intelligenti. Faviconic dimostra che, anche dopo decenni, Pong continua a essere una fonte inesauribile di ispirazione per sviluppatori e appassionati.