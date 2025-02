Amazon è ASSURDA: lo sconto da NON PERDERE su Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Fusion è lo smartphone di fascia media che gli utenti possono pensare di acquistare nel momento in cui sono alla ricerca di un prodotto che permetta loro di godere di discrete prestazioni generali, ma che allo stesso tempo non richieda un esborso superiore ai 250 euro, questo grazie alla promozione che Amazon ha messo a disposizione proprio in questi giorni.

Il display del dispositivo è da 6,7 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, un P-OLED di ottima qualità con 393 ppi e refresh rate a 120Hz, perfetto per riuscire a godere di una qualità generalmente superiore alla media, con protezione Gorilla Glass 5, ed anche 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, SoC di fascia media che viene impreziosito dalla presenza di una configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile), sempre affiancato da GPU Adreno 710.

Motorola Edge 50 Fusion: la promozione che tutti aspettavano

La spesa per l’acquisto di questo prodotto non risulta essere particolarmente elevata, se considerate che comunque di listino il dispositivo avrebbe un prezzo di 399 euro, ridotto del 39% in automatico da parte di Amazon, per scendere così a dover investire solamente 242 euro per il suo acquisto. La variante in oggetto prevede comunque garanzia di 24 mesi ed anche no brand. Collegatevi subito qui.

Nulla da eccepire per quanto riguarda il comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 13 megapixel, che permette di realizzare fotografie da 8165 x 6124 pixel, e soprattutto video in 4K a 30fps. In termini di connettività possiamo trovare WiFi 802.11 ac dual-band, bluetooth 5.2 con A2DP/LE, ed anche USB type-C 2.0, chip NFC con GPS.