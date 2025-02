Windows 11: in arrivo importanti miglioramenti per la privacy

Come ben sapete, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft mette al centro di tutto la sicurezza e la privacy dell’utente, tali caratteristiche sono talmente importanti che molti pc non supportano il sistema operativo non tanto per una questione di prestazioni bensì per una questione di sicurezza hardware che non sono in grado di offrire, in linea con questa politica che tutela fortemente la sicurezza dei propri utenti Microsoft sta per rilasciare un nuovo update di Windows 11 che aumenta in maniera sensibile la privacy e la sicurezza dei suoi consumatori, tale update prende il nome di Windows 11 Insider Preview Build 26120.3281 (KB5052086), vediamo cosa cambia.

Cambiamenti per la privacy

L’azienda di Redmond ha deciso di effettuare dei cambiamenti importanti, in primis a rimosso l’API Inerente la memorizzazione delle posizioni del dispositivo nel corso del tempo, in passato infatti Cortana salvava una cronologia delle posizioni alle quali era possibile accedere, ora grazie alla sostituzione di quest’ultima con Copilot non sarà più necessario memorizzare la cronologia delle posizioni dal momento che a quest’ultimo non servono.

L’altra novità riguarda invece la decisione di eliminare i “contenuti basati sull’account” per gli utenti che utilizzano Entra ID (precedentemente noto come Microsoft Azure Active Directory), l’interfaccia non mostrerà più i dati degli utenti nelle sezioni Recenti, Preferiti, Dettagli e Consigliati.

Questi cambiamenti arrivano dal momento che Microsoft in Europa deve rientrare all’interno dei requisiti per rispettare le protezioni sulla privacy rafforzate dal GDPR.

Al momento queste modifiche sono in fase di test all’interno del canale sviluppatori e beta, dunque sono disponibili solo per coloro che sono iscritti al programma Windows insider, il loro arrivo a livello globale dipenderà dai feedback degli utenti e ovviamente queste ultime potrebbero essere modificate ancora di più in corso d’opera, probabilmente verranno rilasciate con i futuri aggiornamenti di Windows ma non si può prevedere con precisione quando.