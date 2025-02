Amazon FOLLE con l’offerta sull’aspirapolvere Philips

Prezzo bassissimo per l’acquisto di un aspirapolvere Philips su Amazon, in particolare parliamo del modello Philips PowerPro Compact 3000 Series, un aspirapolvere senza sacco con potenza di 900W, più che sufficiente per aspirare anche le parti più ostinate e difficili da pulire, risultando perfetto ad esempio anche per le case con animali o simili.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, parliamo di un aspirapolvere che presenta un filtro HEPA e spazzola TriActive, ma soprattutto di un aspirapolvere con filo. Il prodotto presenta difatti la spazzola collegata direttamente con tubo al traino, dove viene raccolta la sporcizia e la polvere che vengono aspirate con il terminale. Disponibile solo in un’unica colorazione, è facilmente smontabile e divisibile in più parti, per una corretta manutenzione.

Iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, con i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi del momento in esclusiva assoluta.

Amazon è fuori di testa: l’offerta sull’aspirapolvere Philips vi lascerà di stucco

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è fortemente ribassata rispetto al listino originario di 134,99 euro, infatti la promozione attivata da Amazon previde uno sconto dell’11%, cosicché l’utente si ritrova a spendere solamente 119,99 euro per l’acquisto del prodotto in oggetto. Lo potete ordinare al seguente link.

La dotazione presente all’interno della confezione è più che adeguata per la tipologia del prodotto, con un contenuto ricco di accessori che estendono al massimo le funzionalità: aspirapolvere senza sacco, spazzola TriActive, la bocchetta a lancia (utile per aspirare aree ridotte o ristrette), spazzola secondaria, filtro allergy H13 HEPA ed anche filtro lavabile. Gli spostamenti sono facilitati dalla presenza di ruote di relative grandi dimensioni, cosicché rende più facile il traino del prodotto stesso, permettendogli di superare anche piccoli dislivelli senza particolari difficoltà che l’utente si ritrova a riscontrare in fase di utilizzo.