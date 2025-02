Router Wi-Fi a lunga distanza: superati i 15km

La necessità di una connettività affidabile e a lungo raggio è diventata sempre più evidente. In risposta a tale esigenza, Morse Micro ha introdotto l’MM-HL1-EXT. Si tratta di un router Wi-Fi HaLow innovativo. Il dispositivo promette di rivoluzionare il settore con la sua eccezionale portata. Ed anche il basso consumo energetico. Il router Wi-Fi si basa sullo standard IEEE 802.11ah. Opera nella banda sub-1 GHz, consentendo una trasmissione dati efficiente su lunghe distanze. Il nuovo MM-HL1-EXT si distingue per la sua capacità di coprire fino a 16 km in aree aperte e fino a 3 km in ambienti urbani. Rendendolo ideale per applicazioni dove la connettività tradizionale non è praticabile.

In arrivo un nuovo router Wi-Fi a lungo raggio

Il dispositivo presenta una doppia modalità operativa. La prima è la connessione Wi-Fi HaLow. La seconda il Wi-Fi 4 (802.11n) a 2,4GHz. Dettagli che permettono di ottenere una maggiore flessibilità. Tale caratteristica consente al dispositivo di funzionare come access point indipendente. Ed anche come estensore di rete. Dettaglio che migliora la copertura nelle zone più difficili da raggiungere.

Dal punto di vista hardware, l’MM-HL1-EXT è alimentato dal potente processore dual-core MediaTek MT7621A. Quest’ultimo è abbinato a 256 MB di DRAM e 32 MB di memoria flash NAND. Il modulo radio è supportato dal chipset MM6108 di Morse Micro e dall’AW-HM593 di AzureWave. Offrendo una potenza di trasmissione fino a 23 dBm. Tali specifiche garantiscono una connessione stabile e affidabile. Ciò anche nelle condizioni più difficili.

Per la connettività fisica, il dispositivo è dotato di due porte Gigabit Ethernet. Insieme al supporto per Ethernet-over-USB. L’alimentazione avviene tramite una porta USB-C, semplificando l’integrazione in diversi ambienti e riducendo i costi di cablaggio. Uno degli aspetti più interessanti dell’MM-HL1-EXT è il suo sistema operativo OpenWrt 23.05. Una piattaforma open-source che offre agli utenti un’ampia possibilità di personalizzazione e aggiornamenti continui. Garantendo sicurezza e compatibilità con future evoluzioni tecnologiche.

Il router Wi-Fi ha già ottenuto le certificazioni necessarie per il Nord America, il Canada e l’Australia. Morse Micro sta lavorando per estendere le certificazioni anche all’Europa e all’Asia. Ampliando così il mercato di riferimento. Con un prezzo di circa 99 dollari, l’MM-HL1-EXT è destinato a diventare un punto di riferimento per le reti wireless a lungo raggio.