WhatsApp: la truffa adesso si trasforma in videochiamata

A quanto pare d’ora in avanti dovrete prestare attenzione ad una nuova tipologia di Truffa che sta colpendo tutti gli utenti tra cui anche quelli italiani, nello specifico parliamo della classica truffa che cerca di ottenere dati sensibili delle vittime per poi utilizzarli a proprio favore, a cambiare però in questo caso risulta essere il modus operandi dei truffatori, come vi abbiamo accennato poco tempo fa questi ultimi da poco hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per contattare le proprie vittime e ingannarle, ebbene questa volta non abbiamo a che fare con la classica truffa che si palesa tramite SMS o messaggio su WhatsApp, in questo caso addirittura i truffatori utilizzano le videochiamate, il noto strumento che ‎WhatsApp mette a disposizione da ormai tanti anni per restare più vicini ai propri affetti.

Come funziona

I truffatori in base a quanto emerso negli ultimi giorni, contattano le vittime spacciandosi come istituti bancari con una comunicazione di natura decisamente urgente, dopo essere entrati in contatto con la vittima però tramite delle astute strategie di ingegneria sociale, convincono quest’ultima ad attivare la condivisione dello schermo all’interno di una videochiamata e durante quest’ultima i truffatori cercheranno di indurre la vittima ad aprire la propria pagina Internet banking in tal modo avranno la possibilità di visionare tutti i dati sensibili inseriti dall’utente per poi utilizzarli per derubarlo.

Nel caso doveste ricevere anche voi una comunicazione di questo genere, la cosa migliore da fare e non rispondere e se avete proprio il dubbio, richiamare il vostro istituto di credito per chiedere informazioni, ma utilizzando i numeri forniti proprio da quest’ultimo dal momento che sono garantiti al 100%.

Ricordate che non è mai un’idea brillante, condividere i propri dati online indipendentemente dalla modalità, è sempre meglio tenere queste informazioni per se stessi e togliersi i dubbi utilizzando i riferimenti ufficiali.