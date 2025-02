WhatsApp e le 3 funzioni segrete da usare subito, sono gratis

Oggi si parla di alcune applicazioni di terze parti che possono aiutare gli utenti WhatsApp ad avere ancora di più. Ce n’è una molto utile che serve per spiare le persone ma ce ne sono anche altre due molto utili sia per chi vuole recuperare i messaggi che per chi vuole risultare invisibile ogni giorno.

WhatsApp: sono queste le funzioni che dovete conoscere se già non le avete sullo smartphone

Il tempo ha insegnato che WhatsApp dispone di tantissime funzioni ma probabilmente ce ne sono altre nascoste in applicazione di terze parti che potrebbero tornare utili. La prima in assoluto consiste in Whats Tracker, piattaforma esterna che permette alle persone di spiare altri utenti. Non bisogna fare nulla di particolare se non scaricare l’applicativo in formato apk dal web per Android e poi avviarlo. Subito ci sarà l’opportunità di scegliere alcuni contatti da monitorare ed è così che tutto partirà.

In questo modo infatti si può conoscere l’orario preciso in cui un utente entra su WhatsApp ma anche l’orario in cui lo stesso utente decide di abbandonare l’applicazione. Infine durante le ultime ore della giornata verrà reso disponibile un report completo con tutti gli orari. Ovviamente in questo caso non c’è alcun problema dal punto di vista della legalità.

Se ne avete abbastanza di entrare in chat e trovare i messaggi cancellati nella conversazione, dovete scaricare assolutamente l’applicazione di terze parti che si chiama WAMR. Questa permette infatti di memorizzare il contenuto di tutte le notifiche in arrivo, salvando esternamente ogni messaggio. Qualora qualcuno in un gruppo o in una conversazione singola decidesse di eliminare un messaggio, potreste avere modo di recuperarlo facilmente. Nel caso in cui il messaggio dovesse essere stato cancellato prima dell’installazione di WAMR, non ci sarà nulla da fare.

L’ultima applicazione invece si chiama Unseen e permette di leggere i messaggi di WhatsApp al suo interno, senza aprire l’applicazione ufficiale. È così che risulterete invisibili e mai online su WhatsApp, pur avendo letto tutti i messaggi.