Google: Imagen 3 arriva anche per gli utenti Gemini gratuiti

Google continua a potenziare le capacità della sua intelligenza artificiale generativa e, dopo aver reso Imagen 3 esclusiva per gli abbonati a Gemini Advanced, ha deciso di estendere questa funzionalità anche agli account gratuiti di Gemini. Una mossa che amplia l’accesso a una delle funzioni più richieste: la generazione di immagini realistiche, comprese quelle che ritraggono persone.

Imagen 3 approda sugli account gratuiti di Gemini

La generazione di immagini che include volti e corpi umani era stata lanciata per la prima volta lo scorso agosto, ma era rimasta confinata agli utenti premium, in una fase definita di “early access”. Con il passare dei mesi, questa funzionalità ha guadagnato terreno tra gli utenti paganti e, più recentemente, ha trovato spazio anche all’interno del pannello laterale di Gemini integrato in applicazioni come Gmail, Drive, Docs, Sheets e Slides. Strumenti come “Help me create” su Docs e “Help me visualize” su Slides hanno beneficiato di questa tecnologia, rendendo la creazione di contenuti ancora più fluida ed efficace.

Ora, diversi utenti hanno segnalato di poter utilizzare Imagen 3 anche nella versione gratuita di Gemini. In passato, chi tentava di generare immagini di persone senza un abbonamento riceveva un messaggio chiaro: “La generazione di immagini di persone è disponibile solo in accesso anticipato con Gemini Advanced. Ottieni accesso anticipato alle nuove funzionalità di Gemini quando ti abboni”. Questo limite sembra essere stato gradualmente rimosso.

Rollout graduale e primi feedback

Il rilascio della nuova funzionalità non è ancora completo. Alcuni utenti americani hanno notato l’attivazione del servizio negli ultimi giorni, mentre in altri account il messaggio di limitazione continua a comparire. Google sta probabilmente procedendo con un rollout graduale, una strategia comune per il colosso di Mountain View quando introduce aggiornamenti significativi. Questo approccio consente di monitorare le prestazioni dei server, raccogliere feedback e risolvere eventuali criticità prima di un lancio globale.

Non è ancora chiaro se l’espansione includerà tutti gli account gratuiti in tempi brevi o se il rilascio completo avverrà nelle prossime settimane. Tuttavia, l’apertura di questa funzione a un pubblico più ampio rappresenta un passo importante per Google nel rendere l’intelligenza artificiale generativa sempre più accessibile.